Відроджена легенда: новий кабріолет "Гелендваген" показали до презентації (відео)

Кабріолет "Гелендваген" повертається у 2026 році. Нова модель буде чотиридверною та отримає 4,0-літровий V8 твін-турбо.

Новий Mercedes G-Class Cabrio презентують найближчим часом. Поки ж перші фото та відео позашляховика з'явилися на офіційній сторінці "Гелендвагена" в Instagram.

Кабріолет Mercedes G-Class символічно прикрили камуфляжною плівкою, проте основні деталі авто неважко розгледіти. Авто є чотиридверним, а великий (над обома рядами сидінь) м’який дах має електропривід. Стійки даху при цьому збережені та встановлені додаткові дуги безпеки.

Авто отримає двигун від Mercedes-AMG G63 Фото: Mercedes-Benz

Характерна решітка радіатора, 22-дюймові колісні диски та боковий вихлоп натякають, що це версія від AMG. Очевидно, що під капотом "Гелендвагена" буде 4,0-літровий 585-сильний V8 твін-турбо від стандартного Mercedes-AMG G63. Це дозволить розганятися до 100 км/год приблизно за 4,5 с і розвивати 240 км/год.

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Очікується, що кабріолет "Гелендвагена" буде лімітованим або ж дрібносерійним, проте продавати його планують на всіх основних ринках.

Позашляховик має боковий вихлоп і 22-дюймові диски Фото: Mercedes-Benz

Нагадаємо, що кабріолет був у лінійці Mercedes G-Class із моменту появи моделі в 1979 році. Утім, з 2014 року його припинили виробляти, а в 2018 році випустили лімітований Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Після цього кабріолети Mercedes G-Class випускали лише тюнінг-ательє.

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