Возрожденная легенда: новый кабриолет "Гелендваген" показали до презентации (видео)

Кабриолет "Гелендваген" вернётся в 2026 году. Новая модель будет четырёхдверной и получит 4,0-литровый V8 твин-турбо.

Новый Mercedes G-Class Cabrio презентуют в ближайшее время. А пока первые фото и видео внедорожника появились на официальной странице "Гелендвагена" в Instagram.

Кабриолет Mercedes G-Class символически прикрыли камуфляжной пленкой, однако основные детали автомобиля нетрудно разглядеть. Автомобиль является четырехдверным, а большая (над обоими рядами сидений) мягкая крыша имеет электропривод. Стойки крыши при этом сохранены, а также установлены дополнительные дуги безопасности.

Автомобиль будет оснащен двигателем от Mercedes-AMG G63 Фото: Mercedes-Benz

Характерная решетка радиатора, 22-дюймовые колесные диски и боковой выхлоп намекают на то, что это версия от AMG. Очевидно, что под капотом "Гелендвагена" будет 4,0-литровый 585-сильный V8 с двойным турбонаддувом от стандартного Mercedes-AMG G63. Это позволит разгоняться до 100 км/ч примерно за 4,5 с и развивать скорость 240 км/ч.

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Ожидается, что кабриолет "Гелендвагена" будет выпущен ограниченной серией или в небольшом количестве, однако его планируют продавать на всех основных рынках.

Внедорожник оснащен боковым выхлопом и 22-дюймовыми дисками Фото: Mercedes-Benz

Напомним, что кабриолет входил в линейку Mercedes G-Class с момента появления модели в 1979 году. Впрочем, с 2014 года его производство было прекращено, а в 2018 году выпустили лимитированную версию Mercedes-Maybach G650 Landaulet. После этого кабриолеты Mercedes G-Class выпускались только тюнинг-ателье.

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