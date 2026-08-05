Бренд позашляховиків 90-х повертається на ринок: які моделі готують (фото)
Марка Galloper невдовзі повернеться. Як і раніше, під цим брендом випускатимуть авто підвищеної прохідності.
Відродити Galloper вирішили в Іспанії і саме в цій країні із жовтня нинішнього року планують почати виробництво автомобілів. Про це повідомляє сайт Motor.es.
Бренд Galloper з'явився у 90-х внаслідок співпраці концернів Hyundai та Mitsubishi Motors. Під цією маркою в низці країн продавали ліцензійні копії Mitsubishi Pajero першого покоління, які виготовляли у Південній Кореї (на українському ринку позашляховик продавали як Hyundai Galloper).
Galloper залишиться виробник позашляхової техніки. Під відродженим брендом налагодять збірку рамних моделей Nissan.Важливо
Уже відомо, що перші Galloper будуть локалізованими версіями пікапа Nissan Navara D23, а також семимісного позашляховика Nissan Terra на його базі. Судячи з фото, версії Galloper відрізнятимуться ззовні лише дизайном решітки радіатора.
У салоні ж встановлять сучасний тачскрін планшетного формату. Крім того, відомо, що пікап і позашляховик Galloper комплектуватимуть 2,0-літровим бензиновим турбомотором Mitsubishi на 220 сил, а також 8-ступінчастим автоматом і повним приводом з блокуванням заднього диференціала.
До речі, нещодавно у виробництво повернули позашляховий кабріолет Toyota 80-х.
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