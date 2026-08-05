Бренд позашляховиків 90-х повертається на ринок: які моделі готують (фото)

Марка Galloper невдовзі повернеться. Як і раніше, під цим брендом випускатимуть авто підвищеної прохідності.

Відродити Galloper вирішили в Іспанії і саме в цій країні із жовтня нинішнього року планують почати виробництво автомобілів. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Позашляховик Galloper є близнюком Nissan Terra

Бренд Galloper з'явився у 90-х внаслідок співпраці концернів Hyundai та Mitsubishi Motors. Під цією маркою в низці країн продавали ліцензійні копії Mitsubishi Pajero першого покоління, які виготовляли у Південній Кореї (на українському ринку позашляховик продавали як Hyundai Galloper).

Автомобілі Galloper збиратимуть в Іспанії

Galloper залишиться виробник позашляхової техніки. Під відродженим брендом налагодять збірку рамних моделей Nissan.

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Уже відомо, що перші Galloper будуть локалізованими версіями пікапа Nissan Navara D23, а також семимісного позашляховика Nissan Terra на його базі. Судячи з фото, версії Galloper відрізнятимуться ззовні лише дизайном решітки радіатора.

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У салоні встановили великий дисплей

У салоні ж встановлять сучасний тачскрін планшетного формату. Крім того, відомо, що пікап і позашляховик Galloper комплектуватимуть 2,0-літровим бензиновим турбомотором Mitsubishi на 220 сил, а також 8-ступінчастим автоматом і повним приводом з блокуванням заднього диференціала.

До речі, нещодавно у виробництво повернули позашляховий кабріолет Toyota 80-х.

Також Фокус розповідав, що в Україні з'явився новий Nissan X-Trail 2026.