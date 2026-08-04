На український ринок вийшов новий Nissan X-Trail 2026: як він змінився (фото)
Новий Nissan X-Trail 2026 з'явився в Україні. Сімейний кросовер доступний виключно в гібридних модифікаціях.
Кросовер Nissan X-Trail пройшов фінальне оновлення перед дебютом нового покоління. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Nisan в Україні.
Відрізнити новий Nissan X-Trail 2026 модельного року можна, передусім, за ширшою решіткою радіатора та дещо зміненими бамперами. Крім того, освіжили ліхтарі та запропонували нові колісні диски — 19-дюймові уже в базовій версії.
У салоні Nissan X-Trail 2026 покращене оздоблення. Як і раніше, сімейний кросовер пропонують у варіантах на 5 і 7 місць.
Віднині Nissan X-Trail в Україні пропонують тільки в гібридних варіантах e-Power — передньопривідному 204-сильному та повнопривідному 213-сильному. Середня витрата пального становить 6-6,5 л на 100 км.
Ціна Nissan X-Trail стартує з 1 704 560 гривень. Базова комплектація Accenta включає безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камеру, парктронік, датчики дощу та світла, набір систем безпеки.
Топовий варіант Tekna+ (від 2 208 560 гривень) додає матричні фари, оздоблення екошкірою, панорамний дах, проєкцію на лобове скло, тризонний клімат-контроль, камери кругового огляду, акустику Bose, електроприводи сидінь і дверей багажника, підігрів керма, передніх та задніх крісел.
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