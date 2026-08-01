В Україні засвітився доступний 400-сильний спорткар із Японії в ретростилі (фото)

В Одесі сфотографували рідкісне купе Nissan Z. Спорткар із 400-сильною турбошісткою здатен розігнатися до сотні за 4,7 с.

Новий Nissan Z — раритет в Україні, адже ця модель офіційно у нас не представлена. Її світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Купе оснащене 405-сильним V6 із турбонаддувом Фото: Topcars UA

Спорткар є наступником Nissan 370Z і найновішим представником лінійки Z-Series, яка відома з 1969 року. Конкретно ця модель — для американського ринку (про це свідчить форма номерних табличок). Ціна Nissan Z в США стартує з $44 500.

Спорткар витриманий у ретростилі Фото: Topcars UA

Двомісне 4,4-метрове купе Nissan Z витримане у ретростилі та нагадує найперші Nissan/Datsun 240Z та 280ZX. У нього характерний силует із довгим капотом та великим кутом нахилу заднього скла. Широка радіаторна решітка поєднується з краплевидними фарами.

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У салоні ретростиль поєднується з сучасними цифровим щитком приладів і тачскріном. Спортивні сидіння розділені високою консоллю.

У салоні ретростиль поєднується із сучасними екранами

Задньопривідний спорткар Nissan Z оснащений 3,0-літровим V6 із турбонаддувом на 405 к. с. та 475 Нм. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,7 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Між іншим, нещодавно в Україні сфотографували попередника цієї моделі — купе Nissan 300ZX 80-х.

Також Фокус писав, що в Одесі засвітилося раритетне американське авто 70-х зниклої марки.