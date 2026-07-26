Інноватор із 80-х: в Україні засвітився високотехнологічний японський спорткар (фото)
В Україні сфотографували рідкісне купе Nissan 300ZX 1987 року. Недороге спортивне авто було інноваційним для свого часу.
Спорткар Nissan 300ZX першого покоління (кузов Z31) — раритет на українських дорогах. Його світлини опублікували на сторінці jdminua в Instagram.
Модель належить до знаменитої лінійки недорогих спортивних купе Nissan Z-Series. Її випускали з 1984 по 1989 рік і вона виявилася доволі масовою — виготовили майже 330 тис. авто.
Купе Nissan 300ZX Z31 вирізняється обтічним клиноподібним дизайном із висувними фарами. Для свого часу спорткар мав низький (0,30) аеродинамічний коефіцієнт. Панелі даху авто знімаються.Важливо
Nissan 300ZX був високотехнологічним, за мірками 80-х, адже для моделі пропонували цифровий щиток приладів, клімат-контроль, аудіосистему з керуванням на кермі, голосові сповіщення та адаптивні амортизатори.
Усі спорткари Nissan 300ZX Z31 комплектувалися 3,0-літровими V6 з 5-ступінчастою механічною або 4-ступінчастою автоматичною КПП. Потужність атмосферних версій становила 160-180 к. с., а варіантів із турбонаддувом — 200-230 сил. Найпотужніша модифікація розганялася до 100 км/год за 7,1 с і розвивала 240 км/год.
Між іншим, в Україні з'явився і сучасний нащадок цієї моделі, який вирізняється ретростилем.
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