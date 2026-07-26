Інноватор із 80-х: в Україні засвітився високотехнологічний японський спорткар (фото)

В Україні сфотографували рідкісне купе Nissan 300ZX 1987 року. Недороге спортивне авто було інноваційним для свого часу.

Спорткар Nissan 300ZX першого покоління (кузов Z31) — раритет на українських дорогах. Його світлини опублікували на сторінці jdminua в Instagram.

Спорткар пропонували у версіях потужністю до 230 сил Фото: instagram.com/jdminua

Модель належить до знаменитої лінійки недорогих спортивних купе Nissan Z-Series. Її випускали з 1984 по 1989 рік і вона виявилася доволі масовою — виготовили майже 330 тис. авто.

Спорткар вирізняється клиноподібним дизайном Фото: instagram.com/jdminua

Купе Nissan 300ZX Z31 вирізняється обтічним клиноподібним дизайном із висувними фарами. Для свого часу спорткар мав низький (0,30) аеродинамічний коефіцієнт. Панелі даху авто знімаються.

Важливо

Суперкар Mercedes і Ferrari на 1000 сил: які елітні авто з'явилися цьогоріч в Україні (фото)

Nissan 300ZX був високотехнологічним, за мірками 80-х, адже для моделі пропонували цифровий щиток приладів, клімат-контроль, аудіосистему з керуванням на кермі, голосові сповіщення та адаптивні амортизатори.

Відео дня

Для авто пропонували цифровий щиток приладів Фото: Nissan

Усі спорткари Nissan 300ZX Z31 комплектувалися 3,0-літровими V6 з 5-ступінчастою механічною або 4-ступінчастою автоматичною КПП. Потужність атмосферних версій становила 160-180 к. с., а варіантів із турбонаддувом — 200-230 сил. Найпотужніша модифікація розганялася до 100 км/год за 7,1 с і розвивала 240 км/год.

Між іншим, в Україні з'явився і сучасний нащадок цієї моделі, який вирізняється ретростилем.

Також Фокус розповідав про лімітоване заряджене купе Mercedes на 500 сил у Києві.