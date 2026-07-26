Инноватор из 80-х: в Украине засветился высокотехнологичный японский спорткар (фото)

В Украине сфотографировали редкое купе Nissan 300ZX 1987 года. Недорогое спортивное авто было инновационным для своего времени.

Спортивный автомобиль Nissan 300ZX первого поколения (кузов Z31) — раритет на украинских дорогах. Его фотографии опубликовали на странице jdminua в Instagram.

Спортивный автомобиль предлагался в версиях мощностью до 230 сил Фото: instagram.com/jdminua

Эта модель входит в знаменитую линейку недорогих спортивных купе Nissan Z-Series. Её выпускали с 1984 по 1989 год, и она оказалась довольно массовой — было произведено почти 330 тыс. автомобилей.

Спортивный автомобиль отличается клиновидным дизайном Фото: instagram.com/jdminua

Кузов Nissan 300ZX Z31 отличается обтекаемым клиновидным дизайном с выдвижными фарами. По меркам того времени этот спорткар обладал низким (0,30) аэродинамическим коэффициентом. Панели крыши авто снимаются.

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Nissan 300ZX был высокотехнологичным по меркам 80-х, ведь для этой модели предлагались цифровая приборная панель, климат-контроль, аудиосистема с управлением на руле, голосовые уведомления и адаптивные амортизаторы.

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Для автомобиля предлагали цифровую приборную панель Фото: Nissan

Все спорткары Nissan 300ZX Z31 комплектовались 3,0-литровыми V6 с 5-ступенчатой механической или 4-ступенчатой автоматической КПП. Мощность атмосферных версий составляла 160–180 к. с., а вариантов с турбонаддувом — 200–230 сил. Самая мощная модификация разгонялась до 100 км/ч за 7,1 с и развивала 240 км/ч.

Кстати, в Украине появился и современный наследник этой модели, который отличается ретро-стилем.

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