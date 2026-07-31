В Україні помітили рідкісне американське авто 70-х від зниклої марки (фото)

В Одесі сфотографували раритетний Oldsmobile Delta 88 1972 року. Велике американське авто сягає 5,6 м завдовжки.

Автомобілі Oldsmobile — рідкість на українських дорогах, особливо якщо мова йде про моделі 70-х років. Фото Delta 88 з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Седан перетворили на кабріолет Фото: Topcars UA

Oldsmobile — один із найстаріших американських автовиробників, адже компанію заснували ще в 1897 році. Утім, у 2004 році бренд припинив своє існування.

Повнорозмірний Oldsmobile 88 виробляли з 1949 по 1999 роки. В Одесі помітили модель сьомого покоління (1971-1976 рр.).

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Судячи з фото, спочатку це був хардтоп-седан Oldsmobile Delta 88 Royale (без центральних стійок даху), який переробили на чотиридверний кабріолет. Він сягає 5,6 м завдовжки та 2 м завширшки, а маса становить 1948 кг.

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Авто оснащене 3,4-літровим двигуном Фото: opendatabot

Седан Oldsmobile Delta 88 1972 року випускали із бензиновими двигунами V8 об'ємом 5,7 л (160 і 180 к. с.) та 7,5 л (225 і 250 к. с.). Усі версії комплектували 3-ступінчастою автоматичною КПП. Утім, у базі даних OpenDataUa вказано, що конкретно це авто має 3,4-літровий двигун, який, очевидно, не є рідним.

До речі, нещодавно у Львові сфотографували великий повнорозмірний Chrysler 70-х років.

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