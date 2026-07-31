В Украине заметили редкое американское авто 70-х от исчезнувшей марки (фото)

В Одессе сфотографировали раритетный Oldsmobile Delta 88 1972 года выпуска. Большое американское авто достигает 5,6 м в длину.

Автомобили Oldsmobile — редкость на украинских дорогах, особенно если речь идет о моделях 70-х годов. Фотографии Delta 88 появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Седан превратили в кабриолет Фото: Topcars UA

Oldsmobile — один из старейших американских автопроизводителей, ведь компания была основана ещё в 1897 году. Однако в 2004 году бренд прекратил своё существование.

Полноразмерный Oldsmobile 88 выпускался с 1949 по 1999 годы. В Одессе была замечена модель седьмого поколения (1971–1976 гг.).

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Судя по фотографии, изначально это был седан с жесткой крышей Oldsmobile Delta 88 Royale (без центральных стоек крыши), который переоборудовали в четырехдверный кабриолет. Его длина составляет 5,6 м, ширина — 2 м, а масса — 1948 кг.

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Автомобиль оснащен 3,4-литровым двигателем Фото: opendatabot

Седан Oldsmobile Delta 88 1972 года выпуска выпускался с бензиновыми двигателями V8 объемом 5,7 л (160 и 180 л. с.) и 7,5 л (225 и 250 л. с.). Все версии комплектовались 3-ступенчатой автоматической коробкой передач. Однако в базе данных OpenDataUa указано, что именно этот автомобиль оснащён 3,4-литровым двигателем, который, очевидно, не является родным.

Кстати, недавно во Львове сфотографировали большой полноразмерный Chrysler 70-х годов.

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