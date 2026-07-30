Семейный премиум: в Киеве заметили редкий роскошный универсал Ford (фото)

В Киеве сфотографировали универсал Ford Mondeo 2019 года в редкой топовой комплектации Vignale. Автомобиль отличается измененным дизайном и роскошным интерьером.

Ford Mondeo Vignale выпускался в период с 2016 по 2019 год и официально не продавался в Украине. Фотографии редкого автомобиля появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Ford Mondeo Vignale можно узнать по характерной решетке радиатора Фото: Topcars UA

Vignale — итальянское кузовное ателье, существующее с 1948 года, которое в 1973 году было приобретено концерном Ford Motor. В 2013 году Vignale превратилось в отдельную премиальную линейку Ford.

Версия Vignale отличается от стандартного Ford Mondeo иной решеткой радиатора и специальными 18-дюймовыми дисками; кроме того, в ней использовано больше хромированных деталей.

Ford Mondeo Vignale оснащен 190-сильным турбодизелем Фото: Topcars UA

Салон Ford Mondeo Vignale отделан дорогой кожей и оснащен ковриками высшего качества. Также установлены более комфортные передние сиденья с электроприводом. Кроме того, усилена шумоизоляция и добавлена система активного шумопоглощения.

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Для Ford Mondeo Vignale предлагалось оборудование, которое в то время устанавливалось на модели премиум-сегмента. В частности, для этой модели были доступны адаптивные фары, электропривод и подогрев рулевого колеса, аудиосистема с 12 динамиками, парковочный автопилот и система распознавания дорожных знаков.

Салон отделан дорогой кожей Фото: Topcars UA Ford Mondeo Vignale получил 18-дюймовые диски и отличается более обильным использованием хрома в отделке Фото: Topcars UA

Модель предлагалась в бензиновых и дизельных версиях мощностью до 240 сил. Конкретно этот универсал Ford Mondeo Vignale оснащен 2,0-литровым 190-сильным турбодизелем. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 9,1 с и развивать скорость 221 км/ч.

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