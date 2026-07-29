700 сил и 3,6 с до сотни: в Украине появился новейший заряженный седан Brabus (фото)

В Одессе сфотографировали новый Brabus 700. Тюнингованный Mercedes E-Class оснащен мощной гибридной установкой и способен развивать скорость до 280 км/ч.

Седан Mercedes Brabus 700 стоит более 200 000 евро. Фотографии этого мощного автомобиля были опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Седан способен разгоняться до 100 км/ч за 3,6 с Фото: Topcars UA

В основе автомобиля лежит плагин-гибридный спортивный седан Mercedes-AMG E53 с 3,0-литровой бензиновой турбошестеркой и электромотором. Цифровой индекс в названии указывает на увеличение мощности с 612 до 700 сил. Крутящий момент вырос с 750 до 850 Нм. Также появилась титановая выхлопная система Brabus.

Салон отделан кожей и карбоном Фото: Topcars UA Мощность гибридной установки увеличили до 700 сил Фото: Topcars UA

Новый Mercedes E-Class Brabus способен разгоняться до 100 км/ч за 3,6 с и развивать скорость до 280 км/ч. При этом, благодаря гибридной установке, он расходует 9,5 л на 100 км и может передвигаться на электротяге.

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Спортивный седан оснащен 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом, а также адаптивными амортизаторами и управляемыми задними колесами.

Седан получил другую решетку радиатора Фото: Topcars UA

Отличить Brabus 700 от Mercedes-AMG E53 можно по другой решетке радиатора, другому заднему диффузору, карбоновым элементам отделки и 21-дюймовым дискам. В салоне установлены спортивные кресла, а в отделке использованы кожа и карбон.

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