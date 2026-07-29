700 сил і 3,6 с до сотні: в Україні з'явився новітній заряджений седан Brabus (фото)

В Одесі сфотографували новий Brabus 700. Тюнінгований Mercedes E-Class оснащений потужною гібридною установкою і здатен розвинути 280 км/год.

Седан Mercedes Brabus 700 коштує понад 200 000 євро. Світлини зарядженого авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a Instagram.

Седан здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с Фото: Topcars UA

В основі авто лежить плагін-гібридний спортивний седан Mercedes-AMG E53 із 3,0-літровою бензиновою турбошісткою та електромотором. Цифровий індекс у назві вказує на збільшену із 612 до 700 сил потужність. Крутний момент зріс із 750 до 850 Нм. Також з'явився титановий вихлоп Brabus.

Салон оздоблений шкірою і карбоном Фото: Topcars UA Потужність гібридної установки збільшили до 700 сил Фото: Topcars UA

Новий Mercedes E-Class Brabus здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с і розвивати 280 км/год. Разом із тим, завдяки гібридній установці він витрачає 9,5 л на 100 км та може пересуватися на електротязі.

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Спортивний седан оснащений 9-ступінчастою автоматичною КПП і повним приводом, також є адаптивні амортизатори та керовані задні колеса.

Седан отримав інакшу решітку радіатор Фото: Topcars UA

Відрізнити Brabus 700 від Mercedes-AMG E53 можна за інакшою решіткою радіатора, інакшим заднім дифузором, карбоновим декором та 21-дюймовими дисками. У салоні встановлені спортивні крісла, а в оздобленні використали шкіру та карбон.

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