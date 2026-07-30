Сімейний преміум: у Києві помітили рідкісний розкішний універсал Ford (фото)

У Києві сфотографували універсал Ford Mondeo 2019 року в рідкісному топовому виконанні Vignale. Авто вирізняється зміненим дизайном і розкішним інтер'єром.

Ford Mondeo Vignale випускали з 2016 та 2019 рік та офіційно не продавали в Україні. Світлини рідкісного авто з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Ford Mondeo Vignale пізнається за особливою решіткою радіатора Фото: Topcars UA

Vignale — італійське кузовне ательє, яке існує з 1948 року, а в 1973 році було викуплене концерном Ford Motor. У 2013 році Vignale перетворили на окрему преміальну лінійку Ford.

Варіант Vignale відрізняється від стандартного Ford Mondeo інакшою решіткою радіатора та особливими 18-дюймовими дисками, також використано більше хромованих деталей.

Ford Mondeo Vignale оснащений 190-сильним турбодизелем Фото: Topcars UA

Салон Ford Mondeo Vignale оздобили дорогою шкірою та додали кращі килимки. Встановлені й комфортніші передні крісла з електроприводом. Крім того, посилили шумоізоляцію та додали систему активного шумопоглинання.

Відео дня

Важливо

Випередило час: Ford показав "пророче" сімейне авто 60-х (фото, відео)

Для Ford Mondeo Vignale пропонували обладнання, яке на той час зустрічалося у моделях преміумсегменту. Зокрема, для моделі були доступні адаптивні фари, електропривід і підігрів керма, акустика з 12 динаміками, паркувальний автопілот, розпізнавання дорожніх знаків.

Салон оздобили дорогою шкірою Фото: Topcars UA Ford Mondeo Vignale отримав 18-дюймові диски та має більше хрому в оздобленні Фото: Topcars UA

Модель пропонували у бензинових та дизельних версіях потужністю до 240 сил. Конкретно цей універсал Ford Mondeo Vignale оснащений 2,0-літровим 190-сильним турбодизелем. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 9,1 с і розвивати 221 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні продають розкішний Range Rover із ексклюзивним "італійським" інтер'єром.

Також ми писали, що в Одесі з'явився новітній 700-сильний Mercedes Brabus.