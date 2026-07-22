Випередило час: Ford показав "пророче" сімейне авто 60-х (фото, відео)

Мало хто знає, що в 1964 році Ford створив сімейний універсал Aurora, який передбачив розвиток автомобільних технологій на десятиріччя вперед. Він отримав опції, звичні в сучасних моделях.

Концепт Ford Aurora продемонстрували на Всесвітній виставці у Нью-Йорку в 1964 році разом із найпершим Mustang. Тепер у Ford вирішили нагадати про інноваційне авто, яке випередило свій час.

Ford Aurora – великий сімейний універсал завдовжки 5766 мм при колісній базі 3327 мм. Обтічне авто має контурне підсвічування боковин – аналог сучасних діод них смуг на кузові.

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У салоні на водійському місці встановлено кермо-штурвал (як на Tesla Cybertruck) та навіть навігаційну систему. Також авто оснастили роздільним клімат-контролем. Панорамний дах має змінне тонування — ця опція з'явилася на серійних моделях відносно недавно.

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Двері багажника оснастили електроприводом Фото: Ford

Передні крісла зробили поворотними. Ззаду обладнали лаунж-зону з мінібаром (як у сучасних преміальних авто) та навіть телевізором — прообразом сучасних моніторів для задніх пасажирів.

Авто отримало кермо-штурвал і навігаційну систему Фото: Ford

Двері багажника мають електропривід. Тут обладнали окрему дитячу зону з третім рядом крісел, відділену від решти салону висувною скляною перегородкою. Розмовляти з дітьми водій може через спеціальну систему зв’язку: таке рішення зараз зустрічається в деяких великих кросоверах та мінівенах.

У салоні встановили диван і поворотні крісла Фото: Ford

Звісно, універсал Ford Aurora не запустили у виробництво, проте поступово чимало його рис перекочували на серійні моделі.

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