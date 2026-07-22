Опередило свое время: Ford представил "пророческое" семейное авто 60-х (фото, видео)

Мало кто знает, что в 1964 году компания Ford создала семейный универсал Aurora, который на десятилетия вперед предвосхитил развитие автомобильных технологий. Он получил опции, привычные для современных моделей.

Концепт Ford Aurora был представлен на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1964 году вместе с первым Mustang. Теперь в Ford решили напомнить об этом инновационном авто, опередившем своё время.

Ford Aurora — большой семейный универсал длиной 5766 мм с колесной базой 3327 мм. Обтекаемый автомобиль оснащен контурной подсветкой боковин — аналогом современных светодиодных полос на кузове.

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В салоне на водительском месте установлен руль-штурвал (как на Tesla Cybertruck) и даже навигационная система. Также автомобиль оснащен раздельным климат-контролем. Панорамная крыша имеет изменяемую тонировку — эта опция появилась на серийных моделях относительно недавно.

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Дверь багажника оснащена электроприводом Фото: Ford

Передние сиденья сделали поворотными. Сзади оборудовали лаунж-зону с мини-баром (как в современных автомобилях премиум-класса) и даже телевизором — прообразом современных мониторов для задних пассажиров.

Автомобиль получил руль-штурвал и навигационную систему Фото: Ford

Дверь багажника оснащена электроприводом. Здесь оборудована отдельная детская зона с третьим рядом сидений, отделенная от остальной части салона выдвижной стеклянной перегородкой. Водитель может общаться с детьми через специальную систему связи: такое решение сейчас встречается в некоторых крупных кроссоверах и минивэнах.

В салоне установили диван и вращающиеся кресла Фото: Ford

Конечно, универсал Ford Aurora не был запущен в производство, однако постепенно многие его черты нашли отражение в серийных моделях.

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