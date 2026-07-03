Презентован новый Ford Explorer: как изменился большой кроссовер (фото)

Состоялся дебют нового Ford Explorer 2026 года. Большой семейный кроссовер претерпел изменения как снаружи, так и внутри.

Новый Ford Explorer был представлен в Китае, ведь это одна из стран, где выпускается эта модель. Об этом сообщили на официальном сайте Ford.

Внедорожная версия Ford Explorer отличается более выразительным дизайном Фото: Ford

Нынешнее обновление — уже второе для Ford Explorer шестого поколения. Пока неизвестно, будет ли глобальная версия модели повторять стиль китайского варианта или будет отличаться от него отдельными деталями.

Модель дебютировала с 2,0-литровым турбодвигателем Фото: Ford

Кроссовер Ford Explorer 2026 можно узнать по более широкой решетке радиатора и более узким фарам, которые теперь соединены светодиодной полосой. Кроме того, были заменены задние фонари и бамперы. Версия с повышенной проходимостью (в разных странах её называют Timberline или Tremor) отличается более выразительным дизайном с особой радиаторной решёткой, массивными бамперами и внедорожными шинами.

Відео дня

Важно

Возрожденная легенда: знаменитый Ford Escort возвращают в производство (фото, видео)

В салоне Ford Explorer 2026 цифровая приборная панель сочетается с большим 27-дюймовым сенсорным экраном. В кроссовере улучшили отделку и обновили центральную консоль. Как и раньше, модель доступна в вариантах на 5, 6 и 7 мест.

В салоне установлен большой 27-дюймовый тачскрин Фото: Ford

Новый Ford Explorer дебютировал в Китае с 2,3-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 286 к. с. На других рынках также предлагается 300-сильная версия этого двигателя, а также 3,0-литровый V6 твин-турбо мощностью 400 сил. Все модификации оснащены 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Кстати, недавно Lamborghini представила самый быстрый кроссовер в мире.

Также Фокус сообщал, что Mitsubishi возобновит выпуск недорогой внедорожной модели.