Маленький Pajero: Mitsubishi возродит недорогой внедорожник (фото)

Mitsubishi Pajero iO вскоре вернётся на рынок. Недорогая компактная модель будет оснащена экономичной гибридной установкой.

Новый Mitsubishi Pajero может получить младшего брата iO уже в 2027 году. Об этом сообщает японское издание Best Car.

Внедорожник Mitsubishi Pajero iO (в некоторых странах он известен как Pajero Pinin) выпускался с 1998 по 2015 год. Внешне он напоминал классический Mitsubishi Pajero, однако был более компактным и не имел рамы.

Кроссовер будет оснащен гибридной силовой установкой Фото: Mitsubishi

Теперь же новый Mitsubishi Pajero iO/Pinin станет кроссовером. Это будет экспортная версия модели Mitsubishi Xforce, которую в настоящее время выпускают в Индонезии и Таиланде и продают по цене от 20 000 долларов.

4,4-метровый кроссовер Mitsubishi Xforce отличается атлетичным дизайном с расширенными крыльями и короткими свесами кузова. В его салоне установлены два экрана на приборной панели, а в комплектацию входят двухзонный климат-контроль, акустика Yamaha и электропривод двери багажника.

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Кроссовер Mitsubishi Pajero iO будет оснащен 116-сильной гибридной установкой Xforce (также доступна бензиновая версия модели) с 1,6-литровым бензиновым двигателем и электродвигателем. Расход топлива составляет 4,1 л/100 км.

На передней панели установлены два экрана Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Xforce обладает немалым клиренсом в 222 мм, однако пока доступен только с передним приводом. Впрочем, известно, что новый Mitsubishi Pajero iO будет полноприводным.

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