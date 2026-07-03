UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

Маленький Pajero: Mitsubishi возродит недорогой внедорожник (фото)

Mitsubishi Pajero iO
Mitsubishi Pajero iO станет экспортной версией модели Xforce | Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Pajero iO вскоре вернётся на рынок. Недорогая компактная модель будет оснащена экономичной гибридной установкой.

Новый Mitsubishi Pajero может получить младшего брата iO уже в 2027 году. Об этом сообщает японское издание Best Car.

Внедорожник Mitsubishi Pajero iO (в некоторых странах он известен как Pajero Pinin) выпускался с 1998 по 2015 год. Внешне он напоминал классический Mitsubishi Pajero, однако был более компактным и не имел рамы.

Новый Mitsubishi Pajero iO
Кроссовер будет оснащен гибридной силовой установкой
Фото: Mitsubishi

Теперь же новый Mitsubishi Pajero iO/Pinin станет кроссовером. Это будет экспортная версия модели Mitsubishi Xforce, которую в настоящее время выпускают в Индонезии и Таиланде и продают по цене от 20 000 долларов.

4,4-метровый кроссовер Mitsubishi Xforce отличается атлетичным дизайном с расширенными крыльями и короткими свесами кузова. В его салоне установлены два экрана на приборной панели, а в комплектацию входят двухзонный климат-контроль, акустика Yamaha и электропривод двери багажника.

Відео дня
Важно
Новый электромобиль Mitsubishi Eclipse оказался близнецом Nissan Leaf (фото)
Новый электромобиль Mitsubishi Eclipse оказался близнецом Nissan Leaf (фото)

Кроссовер Mitsubishi Pajero iO будет оснащен 116-сильной гибридной установкой Xforce (также доступна бензиновая версия модели) с 1,6-литровым бензиновым двигателем и электродвигателем. Расход топлива составляет 4,1 л/100 км.

салон Mitsubishi Pajero iO
На передней панели установлены два экрана
Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Xforce обладает немалым клиренсом в 222 мм, однако пока доступен только с передним приводом. Впрочем, известно, что новый Mitsubishi Pajero iO будет полноприводным.

Ранее Фокус рассказывал о доступном электромобиле Mitsubishi за 11 700 долларов.

Кроме того, мы писали, что в Европе может появиться дешевый кроссовер Skoda за $9000.