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Маленький Pajero: Mitsubishi відродить недорогий позашляховик (фото)

Mitsubishi Pajero iO
Mitsubishi Pajero iO буде експортною версією моделі Xforce | Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Pajero iO невдовзі повернеться на ринок. Недорога компактна модель отримає економну гібридну установку.

Новий Mitsubishi Pajero може отримати молодшого брата iO уже в 2027 році. Про це повідомляє японське видання Best Car.

Позашляховик Mitsubishi Pajero iO (в деяких країнах він відомий як Pajero Pinin) випускали з 1998 по 2015 рік. Зовні він нагадував класичний Mitsubishi Pajero, проте був компактнішим та не мав рами.

Новий Mitsubishi Pajero iO
Кросовер отримає гібридну установку
Фото: Mitsubishi

Тепер же новий Mitsubishi Pajero iO/Pinin стане кросовером. Це буде експортна версія моделі Mitsubishi Xforce, яку наразі випускають в Індонезії й Таїланді та продають за ціною від $20 000.

4,4-метровий кросовер Mitsubishi Xforce вирізняється атлетичним дизайном із розширеними крилами та короткими звисами кузова. У його салоні встановлено два екрани на передній панелі, а комплектація включає двозонний клімат-контроль, акустику Yamaha та електропривод дверей багажника.

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Кросовер Mitsubishi Pajero iO отримає 116-сильну гібридну установку Xforce (також є бензиновий варіант моделі) з 1,6-літровим бензиновим двигуном та електромотором. Витрата пального становить 4,1 л/100 км.

салон Mitsubishi Pajero iO
На передні панелі встановлено два екрани
Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Xforce має чималий кліренс у 222 мм, проте наразі доступний лише з переднім приводом. Утім, відомо, що новий Mitsubishi Pajero iO стане повнопривідним.

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