У Європі може з'явитися найменший і найдешевший кросовер Skoda за $9000 (фото)

Доступний кросовер Skoda Kylaq може вийти на європейський ринок. Компактна модель оснащена 115-сильним турбомотором.

Інформацію про те, що новий Skoda Kylaq має шанси з'явитися в Європі, підтвердив CEO Skoda Клаус Зелмер. У коментарі британському виданню Autocar він зазначив, що така можливість наразі розглядається.

За його словами, модель, дешевша за Skoda Fabia, має потенціал на європейському ринку. Kylaq, звісно, необхідно доопрацювати, аби він відповідав європейським стандартам, але навіть із урахуванням цього він коштуватиме менш, ніж 20 000 євро.

Skoda Kylaq коштує від 8000 євро Фото: Skoda

Для довідки: ціна Skoda Kylaq 2026 в Індії стартує приблизно з $9000 або 8000 євро. Саме у цій країні випускають доступну модель.

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Kylaq — найменший і найдешевший кросовер Skoda

Кросовер Skoda Kylaq — компактна міська модель В-класу завдовжки 4 метри. Авто вирізняється гранчастим дизайном, а фірмова решітка радіатора Skoda поєднується із дворівневою оптикою.

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Авто має чималий 446-літровий багажник. Уже в базовій версії новий Skoda Kylaq отримав цифровий щиток приладів та 10,1-дюймовий тачскрін, а топовий варіант оснащений клімат-контролем, круїз-контролем, камерою, електроприводом і вентиляцією сидінь.

Бюджетна модель непогано оснащена Фото: Skoda

Кросовер Skoda Kylaq оснащений 1,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 115 к. с. і доступний із 6-ступінчастими механічною або автоматичною КПП. Привід — виключно передній.

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