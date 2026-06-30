Нова Skoda Octavia 2027 засвітилася під час випробувань: як зміниться модель (фото)

На Skoda Octavia очікує ще одне оновлення. Модель С-класу зміниться зовні та всередині й буде доступна в бензинових, дизельних та гібридних версіях.

Нова Skoda Octavia дебютує в кінці нинішнього або на початку наступного року. Поки ж оновлену модель помітили під час випробувань у Німеччині. Шпигунські фото Skoda Octavia опублікував сайт Autoevolution.

На світлини потрапив універсал Skoda Octavia. Автомобіль частково прикрили камуфляжною плівкою, проте видно, що змін зазнають бампери, решітка радіатора, фари та ліхтарі. Нова Octavia збереже знайомий гранчастий дизайн.

Skoda Octavia отримає нові гібридні версії Фото: autoevolution.com

Салон Skoda Octavia 2027 на фото не видно, проте зазначається, що авто отримає збільшений екран мультимедійної системи. Також можуть запропонувати нові варіанти внутрішнього оздоблення і покращені системи безпеки.

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Нова Skoda Octavia збереже бензинові турбомотори об'ємом 1,5 л та 2,0 л, а також 2,0-літрові турбодизелі. Залишаться у лінійці й 1,5-літрові "м'які" гібриди та плагін-гібриди, а ще з'являться гібриди HEV на 136 та 170 сил. Невдовзі з'явиться і електромобіль Skoda Octavia, проте це буде абсолютно нова модель на іншій платформі.

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