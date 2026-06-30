Новая Skoda Octavia 2027 засветилась во время испытаний: как изменится модель (фото)
Skoda Octavia ждет очередное обновление. Модель С-класса претерпит изменения как снаружи, так и внутри и будет доступна в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.
Новая Skoda Octavia дебютирует в конце этого или в начале следующего года. А пока обновленную модель заметили во время испытаний в Германии. Шпионские фото Skoda Octavia опубликовал сайт Autoevolution.
На фотографиях запечатлен универсал Skoda Octavia. Автомобиль частично прикрыт камуфляжной пленкой, однако видно, что изменения коснутся бамперов, решетки радиатора, фар и задних фонарей. Новая Octavia сохранит знакомый угловатый дизайн.
Салон Skoda Octavia 2027 на фото не видно, однако отмечается, что автомобиль получит увеличенный экран мультимедийной системы. Также могут быть предложены новые варианты внутренней отделки и усовершенствованные системы безопасности.
Новая Skoda Octavia сохранит бензиновые турбодвигатели объемом 1,5 л и 2,0 л, а также 2,0-литровые турбодизели. В линейке останутся и 1,5-литровые "мягкие" гибриды и плагин-гибриды, а также появятся гибриды HEV мощностью 136 и 170 сил. Вскоре появится и электромобиль Skoda Octavia, однако это будет совершенно новая модель на другой платформе.
Кстати, недавно был представлен флагманский электрокроссовер Skoda Peaq с запасом хода 600 км.
Кроме того, "Фокус" сообщал, что был представлен новый спортивный универсал BMW стоимостью 500 000 евро.