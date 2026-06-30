Новая Skoda Octavia 2027 засветилась во время испытаний: как изменится модель (фото)

Skoda Octavia ждет очередное обновление. Модель С-класса претерпит изменения как снаружи, так и внутри и будет доступна в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

Новая Skoda Octavia дебютирует в конце этого или в начале следующего года. А пока обновленную модель заметили во время испытаний в Германии. Шпионские фото Skoda Octavia опубликовал сайт Autoevolution.

На фотографиях запечатлен универсал Skoda Octavia. Автомобиль частично прикрыт камуфляжной пленкой, однако видно, что изменения коснутся бамперов, решетки радиатора, фар и задних фонарей. Новая Octavia сохранит знакомый угловатый дизайн.

Skoda Octavia получит новые гибридные версии Фото: autoevolution.com

Салон Skoda Octavia 2027 на фото не видно, однако отмечается, что автомобиль получит увеличенный экран мультимедийной системы. Также могут быть предложены новые варианты внутренней отделки и усовершенствованные системы безопасности.

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Новая Skoda Octavia сохранит бензиновые турбодвигатели объемом 1,5 л и 2,0 л, а также 2,0-литровые турбодизели. В линейке останутся и 1,5-литровые "мягкие" гибриды и плагин-гибриды, а также появятся гибриды HEV мощностью 136 и 170 сил. Вскоре появится и электромобиль Skoda Octavia, однако это будет совершенно новая модель на другой платформе.

Кстати, недавно был представлен флагманский электрокроссовер Skoda Peaq с запасом хода 600 км.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что был представлен новый спортивный универсал BMW стоимостью 500 000 евро.