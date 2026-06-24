Великан с повышенным уровнем комфорта: Skoda представила флагманский электрический внедорожник

Чешский автобренд Skoda официально представил свой новый трёхрядный электрический внедорожник Peaq. Он позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень комфорта, простора и технологий.

Внедорожник с трехрядной компоновкой, семью посадочными местами и запасом хода более 640 км сразу после премьеры претендует на звание самого популярного семейного авто, сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Общая длина 4,87 метра и колесная база почти три метра делают его самым большим и просторным внедорожником Škoda, а также первой моделью бренда в сегменте больших SUV. По габаритам он больше чем Skoda Kodiaq.

По словам Мартина Яна, члена совета директоров Skoda Auto по продажам и маркетингу, Peaq, благодаря большому запасу хода, функциям безопасности и подключения, создан для того, чтобы радовать как семьи, ищущие новых приключений, так и руководителей в длительных деловых поездках.

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Он подчеркивает, что сочетание простора и комфорта создает ощущение гостиной на колесах под самой большой панорамной крышей, которую делала компания.

"В целом, Peaq знаменует собой новую главу в истории Škoda, выводя наш бренд на новый уровень. С этим новым флагманом мы можем с гордостью сказать: это лучший Peaq!" — заявил Ян.

Skoda Peaq является самым большим авто Фото: Skoda

Чем же особенен Skoda Peaq?

Экстерьер

Дизайн самого большого и просторного внедорожника в линейке Škoda выполнен в соответствии с концепцией Modern Solid, отличающейся минимализмом и чистыми линиями. Кузов может похвастаться длинным, плавно изогнутым лобовым стеклом и пологой линией крыши.

Т-образные фары и глянцевая черная панель Tech-Deck Face образуют ключевые элементы дизайна Modern Solid. Задняя часть автомобиля повторяет переднюю как по дизайну, так и по деталям.

Фары доступны в двух конфигурациях, при этом все функции освещения используют исключительно светодиодную технологию. В топовой комплектации установлены матричные светодиодные фары, использующие 18 сегментов для автоматического предотвращения ослепления встречных водителей при включении дальнего света.

В стандартную комплектацию входят светодиодные задние фонари Top с анимированными указателями поворота.

У внедорожника также присутствуют рельефный капот, бампер с линией "Вулкан", угловые воздушные завесы и стилизованный нижний воздухозаборник.

Новая модель Peaq, общая длина которой составляет 4874 мм, на 116 мм длиннее своего аналога с двигателем внутреннего сгорания, Kodiaq. Ее колесная база в 2965 мм на 174 мм длиннее, чем у Superb.

Peaq — первая модель в истории Škoda, оснащенная панорамной крышей в 2,1 метра — самой большой в линейке — с системой динамического управления солнцезащитными шторками Dynamic Shade Control.

Она разделена на девять сегментов, управляемых индивидуально, настройки которых настраиваются через информационно-развлекательную систему автомобиля. Ею также можно управлять с помощью сенсорной панели на потолочной консоли рядом с внутренним зеркалом заднего вида.

У авто — утопленные дверные ручки, которые выдвигаются с помощью ключа или вручную нажатием на отмеченную на ручке кнопку.

Коэффициент аэродинамического сопротивления Skoda Peaq — 0,249.

Peaq предлагается в десяти цветах и с колесами диаметром от 19 до 21 дюйма.

Интерьер

Эта модель является самой вместительной из всех авто бренда. В салоне с комфортом могут разместиться до семи взрослых.

В пятиместной конфигурации автомобиль обеспечивает самый большой багажник среди всех моделей Škoda объемом 935 литров, дополненный 37-литровым передним багажником.

Peaq доступен в пяти вариантах дизайна интерьера: Suite Black, Suite Ceramique, Lodge, Loft и Sportline. В двух топовых вариантах Suite используется высококачественная кожаная отделка Techtona: черная для Suite Black и светло-серая — для Suite Ceramique.

Он может похвастаться дополнительным пакетом Relax, включающим сиденья для отдыха с вентиляцией и функцией массажа, эргономичные подставки для ног, две подушки, складной столик в центральной консоли и встроенное приложение для поддержания хорошего самочувствия.

Пакет Relax также включает премиальную звуковую систему Sonos, разработанную специально для Peaq, с 16 динамиками и выходной мощностью 755 Вт.

Главным центром управления авто является новейшая информационно-развлекательная система, построенная на платформе Android и оснащенная вертикально расположенным 13,6-дюймовым дисплеем — первым в своем роде в модели Škoda.

Помимо пакета Relax, доступны пять дополнительных пакетов: Convenience, Tech, Assist, Winter и Simply Clever.

В стандартную комплектацию входят десять подушек безопасности, включая центральную и задние боковые подушки безопасности.

Варианты батарей и силовых агрегатов

Модельный ряд электромобиля включает три основных варианта:

Peaq 60: оснащен батареей на 63 кВт⋅ч. Запас хода составляет до 440 км.

Peaq 90: оснащен батареей на 91 кВт⋅ч (задний привод). Максимальный запас хода — до 630–647 км.

Peaq 90x: оснащен батареей на 91 кВт⋅ч (полный привод). Точный запас хода варьируется в пределах 600+ км. Последний является самым емким аккумулятором, когда-либо устанавливавшимся на электромобили Škoda.

Доступны три варианта силовых агрегатов мощностью от 204 л.с до до 300 л.с. с возможностью выбора заднего или полного привода. Кроссовер также может буксировать прицеп весом до 2 000 кг.

Для еще большего комфорта вождения Peaq поддерживает управление одной педалью и оснащен тепловым насосом нового поколения, повышающим эффективность.

Он также поддерживает двунаправленную зарядку, позволяя использовать накопленную в батарее энергию вне автомобиля.

Sportline

Компания Skoda также представила версию Sportline с более спортивным дизайном. Она отличается глянцевыми черными акцентами экстерьера и надписями. Это единственная версия, предлагающая опциональную двухцветную окраску с черной крышей.

Sportline в топовой комплектации оснащен светодиодными матричными фарами и подсвечиваемой передней светодиодной полосой.

Интерьер выполнен в полностью черном цвете, спортивные сиденья имеют встроенные подголовники, а трехспицевый спортивный руль украшен эмблемой Sportline.

Sportline может сочетаться со всеми вариантами силовых агрегатов.

Напомним, полиция Киева начала использовать новейшие электромобили Skoda.

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