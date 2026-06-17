Полиция Киева начала использовать новейшие электромобили Skoda (видео)

В автопарке киевской полиции появились первые электромобили Skoda. Для их зарядки установили генератор и солнечные батареи.

Дарницкое управление полиции в Киеве получило два электрокроссовера Skoda Enyaq. Об этом сообщает сайт Autogeek.

Тендер на закупку электромобилей был проведен в системе Prozorro. Заднеприводные кроссоверы оснащены батареей емкостью 82 кВт·ч. Именно такой кроссовер Skoda Enyaq официально продается в Украине: его мощность составляет 286 л. с., а заявленный запас хода достигает 544–578 км. Это первая электрическая модель чешской марки, вышедшая на наш рынок.

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Отмечается, что цена Skoda Enyaq на тендере составила 4 690 800 гривен за два автомобиля. Для справки: в настоящее время стоимость этой модели в автосалонах Skoda начинается от 2 301 070 гривен. Впрочем, стоит отметить, что полицейские автомобили были оснащены проблесковыми маячками, сиреной, радиостанцией и другим спецоборудованием.

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Skoda Enyaq имеет запас хода более 500 км Фото: Скриншот

Кроме того, для зарядки электромобилей во время перебоев с энергоснабжением международные партнеры помогли установить электроподстанцию с генератором. Также в управлении полиции появились солнечные батареи.

Кстати, вскоре у Skoda Enyaq появится старший брат, и его изображение уже опубликовали.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что в производство поступил самый дешевый электромобиль Skoda.