Поліція Києва почала експлуатувати новітні електромобілі Skoda (відео)
В автопарку поліції Києва з'явилися перші електромобілі Skoda. Для їх заряджання встановили генератор та сонячні батареї.
Два електрокросовери Skoda Enyaq отримало Дарницьке управління поліції в місті Києві. Про це повідомляє сайт Autogeek.
Тендер на закупівлю електрокарів провели у системі Prozorro. Задньопривідні кросовери оснащені батареєю ємністю 82 кВтгод. Саме такий кросовер Skoda Enyaq офіційно продається в Україні: його потужність становить 286 к. с., а заявлений запас ходу сягає 544-578 км. Це перша електрична модель чеської марки, яка вийшла на наш ринок.Важливо
Зазначено, що ціна Skoda Enyaq на тендері склала 4 690 800 гривень за два автомобілі. Для довідки: наразі вартість моделі в автосалонах Skoda стартує з 2 301 070 гривень. Утім, варто зазначити, що поліцейські автомобілі отримали проблискові маячки, сирену, радіостанцію та інше спецобладнання.
Крім того, для зарядки електрокарів під час перебоїв із енергопостачанням міжнародні партнери допомогли встановити електропідстанцію з генератором. Також в управлінні поліції з'явилися сонячні батареї.
До речі, невдовзі Skoda Enyaq отримає старшого брата і його зображення вже опублікували.
Також Фокус розповідав, що у виробництво надійшов найдешевший електромобіль Skoda.