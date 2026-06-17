Поліція Києва почала експлуатувати новітні електромобілі Skoda (відео)

В автопарку поліції Києва з'явилися перші електромобілі Skoda. Для їх заряджання встановили генератор та сонячні батареї.

Два електрокросовери Skoda Enyaq отримало Дарницьке управління поліції в місті Києві. Про це повідомляє сайт Autogeek.

Тендер на закупівлю електрокарів провели у системі Prozorro. Задньопривідні кросовери оснащені батареєю ємністю 82 кВтгод. Саме такий кросовер Skoda Enyaq офіційно продається в Україні: його потужність становить 286 к. с., а заявлений запас ходу сягає 544-578 км. Це перша електрична модель чеської марки, яка вийшла на наш ринок.

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Зазначено, що ціна Skoda Enyaq на тендері склала 4 690 800 гривень за два автомобілі. Для довідки: наразі вартість моделі в автосалонах Skoda стартує з 2 301 070 гривень. Утім, варто зазначити, що поліцейські автомобілі отримали проблискові маячки, сирену, радіостанцію та інше спецобладнання.

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Skoda Enyaq має запас ходу понад 500 км Фото: Скріншот

Крім того, для зарядки електрокарів під час перебоїв із енергопостачанням міжнародні партнери допомогли встановити електропідстанцію з генератором. Також в управлінні поліції з'явилися сонячні батареї.

До речі, невдовзі Skoda Enyaq отримає старшого брата і його зображення вже опублікували.

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