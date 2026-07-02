В Европе может появиться самый маленький и самый дешевый кроссовер Skoda за 9000 долларов (фото)

Доступный кроссовер Skoda Kylaq может появиться на европейском рынке. Компактная модель оснащена 115-сильным турбодвигателем.

Информацию о том, что новая Skoda Kylaq может появиться в Европе, подтвердил генеральный директор Skoda Клаус Зельмер. В комментарии британскому изданию Autocar он отметил, что такая возможность в настоящее время рассматривается.

По его словам, эта модель, которая дешевле Skoda Fabia, имеет потенциал на европейском рынке. Kylaq, конечно, необходимо доработать, чтобы он соответствовал европейским стандартам, но даже с учетом этого он будет стоить менее 20 000 евро.

Skoda Kylaq стоит от 8000 евро Фото: Skoda

Для справки: цена на Skoda Kylaq 2026 года в Индии начинается примерно с 9000 долларов или 8000 евро. Именно в этой стране выпускается эта доступная модель.

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Kylaq — самый маленький и самый дешевый кроссовер Skoda

Кроссовер Skoda Kylaq — компактная городская модель B-класса длиной 4 метра. Автомобиль отличается угловатым дизайном, а фирменная решетка радиатора Skoda гармонично сочетается с двухуровневой оптикой.

Автомобиль имеет довольно вместительный багажник объемом 446 литров. Уже в базовой версии новый Skoda Kylaq получил цифровую приборную панель и 10,1-дюймовый тачскрин, а топовая версия оснащена климат-контролем, круиз-контролем, камерой, электроприводом и вентиляцией сидений.

Бюджетная модель неплохо оснащена Фото: Skoda

Кроссовер Skoda Kylaq оснащен 1,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 115 к. с. и предлагается с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Привод — исключительно передний.

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