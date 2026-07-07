Отмененный "Жук": каким мог бы быть Volkswagen Beetle второго поколения (фото)

Опубликованы редкие архивные фотографии неизвестного Volkswagen Beetle второго поколения. Модель разрабатывалась, однако в серийное производство так и не поступила.

Не все знают, что смена поколений Volkswagen Beetle планировалась ещё в 60-х годах и прототипы новой модели уже были готовы. Об этом рассказали на сайте Carakoom.

Volkswagen Beetle сохранил привычный дизайн Фото: Carakoom

Разработку нового Volkswagen Beetle 2 (проект EA 97/1) начали в 1957 году под руководством Рудольфа Рингеля. К тому времени оригинальному "Жуку" уже исполнилось 19 лет, и обновление модели было вполне оправданным.

Разработать дизайн Volkswagen Beetle поручили стилисту итальянского ателье Ghia Луиджи Сегре, который уже создал стильный спорткар VW Karmann Ghia. Он подготовил два прототипа, которые сохранили привычный облик, но при этом приобрели современный вид.

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Сзади появились кили в американском стиле Фото: Carakoom

Концепт-кары Volkswagen Beetle были более обтекаемыми — без передних крыльев и выступающих подножек. Задние крылья стали меньше и получили спойлеры в американском стиле.

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Новый "Жук" планировали представить на Франкфуртском автосалоне в 1965 году, однако затем проект закрыли. В Volkswagen решили, что текущая модель и так хорошо продаётся — спрос на неё продолжал расти.

Были созданы два разных прототипа модели Фото: Carakoom

К тому же именно тогда концерн Volkswagen приобрел марку Audi, и потребовались средства на её развитие. В результате ограничились очередной модернизацией Volkswagen Beetle, и он с минимальными изменениями продержался на конвейере до 2003 года.

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