Стильный брат VW Golf: в Украине появился новый кроссовер Volkswagen (фото)

На украинский рынок выходит новый Volkswagen T-Roc. Компактный кроссовер стал больше и ярче, но сохранил привычный силовой агрегат.

Кроссовер Volkswagen T-Roc второго поколения уже появился в украинских автосалонах. Об этом сообщили на сайте импортера Volkswagen в Украине.

Кроссовер значительно увеличился в размерах Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen T-Roc сохраняет привычный силуэт, однако его дизайн стал более выразительным — с широкой решеткой радиатора, раскосыми фарами и высокой линией окон. Как и раньше, он является родственным моделью VW Golf, однако подрос сразу на 14 см — до 4,37 м.

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Это позволило сделать салон более просторным и увеличить объём багажника до 470 л. Кроссовер получил цифровую приборную панель и более крупный 12,9-дюймовый тачскрин, а рычаг коробки передач перенесли на рулевую колонку.

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Кроссовер довольно хорошо оснащен Фото: Volkswagen

Цена на Volkswagen T-Roc в Украине начинается с 1 463 856 гривен. Базовая комплектация включает 17-дюймовые диски, матричные фары, отделку из микрофибры, бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль, камеру, парктроник, электропривод двери багажника, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности. Вариант Sport за 1 548 126 гривен дополняется проекцией на лобовое стекло, камерами кругового обзора и акустикой Harman Kardon.

Объем багажника увеличился до 470 л Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen T-Roc 2026 сохранил 1,4-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 150 к. с. и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач Aisin. Разгон до 100 км/ч занимает 8,4 с, а средний расход топлива — 8,3 л на 100 км.

Кстати, недавно был представлен недорогой электрокроссовер Volkswagen стоимостью 28 000 евро.

Также Фокус сообщал, что на украинский рынок вышел кроссовер Renault с расходом 4,7 л/100 км.