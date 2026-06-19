Большой багажник и расход 4,7 л/100 км: в Украине появился новый кроссовер Renault (фото)

На украинский рынок выходит новый Renault Symbioz. Этот недорогой кроссовер отличается вместительностью и доступен в экономичной гибридной версии.

Кроссовер Renault Symbioz поступит в продажу во второй половине июля, однако на него уже принимаются заказы. Подробности о новинке раскрыты на сайте Renault в Украине.

Модель доступна в бензиновом или гибридном варианте Фото: Татьяна Собченко

Новый Renault Symbioz — старший брат Captur. Он построен на той же платформе, но длиннее — его длина составляет 4,4 м. В его дизайне плавные линии сочетаются с угловатым стилем передней части.

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Благодаря увеличенным габаритам автомобиль стал более просторным внутри и оснащен задними сиденьями с горизонтальной регулировкой (диапазон — 160 мм). В зависимости от их положения объём багажника составляет от 582 до 695 л. На передней панели установлены цифровая приборная панель и 10,4-дюймовый тачскрин.

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Базовая версия имеет богатую комплектацию Фото: Татьяна Собченко

Цена Renault Symbioz в Украине начинается с 1 176 900 гривен. Базовая версия Evolution оснащена системой бесключевого доступа, климат-контролем, круиз-контролем, камерой, парктроником, подогревом сидений, датчиками дождя и освещенности. Версия Techno (от 1 228 300 гривен) дополнена 18-дюймовыми дисками, подогревом лобового стекла и беспроводной зарядкой смартфонов.

Объем багажника составляет 695 л Фото: Татьяна Собченко

Кроссовер Renault Symbioz в Украине доступен с 1,3-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 140 сил и 160-сильной гибридной установкой E-Tech. Средний расход топлива составляет, соответственно, 6,4 и 4,7 л на 100 км.

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