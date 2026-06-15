Спортивный кроссовер Renault превратили в платформу для боевых дронов (фото)

Кроссовер Renault Rafale получил нестандартную модификацию 4 TROOP. Флагманскую модель марки переоборудовали в военную платформу для дронов.

Новый Renault Rafale 4 TROOP был представлен на выставке Eurosatory 2026 в Париже. Об этом кроссовере рассказали на сайте французского производителя.

Проект был разработан совместно с французской оборонной компанией Thales, которая интегрировала в автомобиль цифровую боевую платформу. На крыше Renault Rafale 4 TROOP установлен контейнер, из которого запускается дрон.

Для проекта использовался 300-сильный подключаемый гибрид Renault Rafale Фото: Renault

Также есть возможность управлять с автомобиля наземными роботизированными комплексами. Купе-кроссовер Renault Rafale оснащен функцией "портативного зарядного устройства" (V2L), то есть способен заряжать аккумуляторы беспилотников.

Важно

Развивает 500 км/ч: уникальный рекордный Renault 1934 года вернули к жизни (видео)

Оборудование совместимо с различными моделями автомобилей. В данном случае за основу взят полноприводный плагин-гибрид Renault Rafale с 1,2-литровым турбодвигателем и двумя электродвигателями общей мощностью 300 л. с. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 6,4 с и проехать до 100 км на электротяге.

Відео дня

От стандартной версии Renault Rafale вариант 4 TROOP внешне отличается внедорожными шинами и решетками на фарах. Кроме того, автомобиль обклеили матовой пленкой.

Ранее "Фокус" рассказывал об оригинальном пикапе Duster с расходом 5,5 л на 100 км.

Также мы писали о полицейской машине Kia с дроном на крыше.