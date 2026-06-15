Спортивний кросовер Renault перетворили на носія бойових дронів (фото)

Кросовер Renault Rafale отримав нестандартну модифікацію 4 TROOP. Флагманську модель марки переробили на військового носія дронів.

Новий Renault Rafale 4 TROOP презентували на виставці Eurosatory 2026 в Парижі. Про кросовер розповіли на сайті французького виробника.

Проєкт розробили спільно з французькою оборонною компанією Thales, яка інтегрувала в авто цифрову бойову платформу. На даху Renault Rafale 4 TROOP встановили контейнер, із якого запускається дрон.

Для проєкту використали 300-сильний плагін-гібрид Renault Rafale Фото: Renault

Також є можливість керувати з авто наземними роботизованими комплексами. Купе-кросовер Renault Rafale оснащений функцією повербанка (V2L), тобто здатен підзаряджати батареї безпілотників.

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Обладнання сумісне із різними моделями авто. В даному випадку за основу взяли повнопривідний плагін-гібрид Renault Rafale з 1,2-літровим турбодвигуном та двома електромоторами загальною потужністю 300 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,4 с і проїхати до 100 км на електротязі.

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Від стандартного Renault Rafale варіант 4 TROOP зовні відрізняється позашляховими шинами та решітками на фарах. Крім того, авто обклеїли матовою плівкою.

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