ШІ та дрон на даху: Kia запускає у виробництво поліцейське авто майбутнього (відео)

Електромобіль Kia PV5 підготували для служби в поліції. Мінівен отримав набір сучасних технологій.

Поліцейський Kia PV5 2026 дебютував на батьківщині, у Південній Кореї, і саме там невдовзі правоохоронці почнуть патрулювати вулиці на цих електрокарах. Про авто розповіли на офіційному сайті Kia.

Електричний мінівен Kia PV5 отримав як традиційне поліцейське обладнання на кшталт проблискових маячків, сирени чи комп'ютера із доступом до баз даних, так і сучасне спорядження. Зокрема, на даху авто встановили контейнер із дроном, який заряджається від батареї електрокара.

На даху встановили контейнер із дроном Фото: Kia

Безпілотник оснащений камерою із 90-кратним зумом, а також тепловізором. Крім того, по периметру авто встановлені камери кругового огляду.

Обробляє зображення з камер штучний інтелект. Він має функцію розпізнавання облич, а також допомагає ідентифікувати осіб зі зброєю чи поранених під час громадських заворушень.

Kia EV5 отримав штучний інтелект, який допомагатиме патрульним Фото: Kia

Електрична установка поліцейського авто залишається стандартною. Новий Kia PV5 пропонують у версіях потужністю 122 та 163 к. с. із батареями на 51 або 71 кВт∙год і запасом ходу до 400 км.

До речі, нещодавно електромобіль Kia PV5 отримав ще одну версію — його перетворили на автодім.

