ИИ и дрон на крыше: Kia запускает в производство полицейское авто будущего (видео)
Электромобиль Kia PV5 подготовили для службы в полиции. Минивэн получил набор современных технологий.
Полицейский Kia PV5 2026 дебютировал на родине, в Южной Корее, и именно там вскоре правоохранители начнут патрулировать улицы на этих электрокарах. Об авто рассказали на официальном сайте Kia.
Электрический минивэн Kia PV5 получил как традиционное полицейское оборудование вроде проблесковых маячков, сирены или компьютера с доступом к базам данных, так и современное снаряжение. В частности, на крыше авто установили контейнер с дроном, который заряжается от батареи электрокара.
Беспилотник оснащен камерой с 90-кратным зумом, а также тепловизором. Кроме того, по периметру авто установлены камеры кругового обзора.
Обрабатывает изображения с камер искусственный интеллект. Он имеет функцию распознавания лиц, а также помогает идентифицировать лиц с оружием или раненых во время общественных беспорядков.
Электрическая установка полицейского авто остается стандартной. Новый Kia PV5 предлагается в версиях мощностью 122 и 163 л. с. с батареями на 51 или 71 кВт∙ч и запасом хода до 400 км.
