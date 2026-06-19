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Великий багажник і витрата 4,7 л/100 км: в Україні з'явився новий кросовер Renault (фото)

новий Renault Symbioz
Кросовер Renault Symbioz виходить на український ринок | Фото: Тетяна Собченко

На український ринок виходить новий Renault Symbioz. Недорогий кросовер місткий та доступний в економному гібридному виконанні.

Кросовер Renault Symbioz надійде у продаж із другої половини липня, проте на нього вже приймаються замовлення. Подробиці новинки розкрили на сайті Renault в Україні.

Renault Symbioz
Модель доступна в бензиновому або гібридному виконанні
Фото: Тетяна Собченко

Новий Renault Symbioz — старший брат Captur. Він збудований на тій же платформі, але довший — 4,4 м завдовжки. У його дизайні плавні лінії поєднуються із гранчастим стилем передньої частини.

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Завдяки більшим розмірам автомобіль просторіший усередині та має задні сидіння з горизонтальним регулюванням (діапазон — 160 мм). Залежно від їх положення, об'єм багажника становить від 582 до 695 л. На передній панелі встановили цифровий щиток приладів та 10,4-дюймовий тачскрін.

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Салон Renault Symbioz
Базова версія багато оснащена
Фото: Тетяна Собченко

Ціна Renault Symbioz в Україні стартує з 1 176 900 гривень. Базовий варіант Evolution отримав безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру, парктронік, підігрів сидінь, датчики дощу та світла. Версія Techno (від 1 228 300 гривень) додає 18-дюймові диски, підігрів лобового скла та бездротову зарядку смартфонів.

Багажник Renault Symbioz
Об'єм багажника сягає 695 л
Фото: Тетяна Собченко

Кросовер Renault Symbioz в Україні доступний з 1,3-літровим бензиновим турбомотором потужністю 140 сил та 160-сильною гібридною установкою E-Tech. Середня витрата пального становить, відповідно, 6,4 та 4,7 л на 100 км.

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