Стильний брат VW Golf: в Україні з'явився новий кросовер Volkswagen (фото)

На український ринок виходить новий Volkswagen T-Roc. Компактний кросовер підріс і став яскравішим, але зберігає знайомий силовий агрегат.

Кросовер Volkswagen T-Roc другого покоління вже з'явився в українських автосалонах. Про нього розповіли на сайті імпортера Volkswagen в Україні.

Кросовер суттєво підріс у розмірах Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen T-Roc зберігає знайомий силует, проте його дизайн став виразнішим — із широкою решіткою радіатора, розкосими фарами та високою віконною лінією. Як і раніше, він є побратимом VW Golf, проте підріс одразу на 14 см — до 4,37 м.

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Це дозволило зробити салон просторішим та збільшити об'єм багажника до 470 л. Кросовер отримав цифровий щиток приладів та більший 12,9-дюймовий тачскрін, а важіль КПП перенесли на кермову колонку.

Кросовер доволі багато оснащений Фото: Volkswagen

Ціна Volkswagen T-Roc в Україні стартує з 1 463 856 гривень. Базова комплектація включає 17-дюймові диски, матричні фари, оздоблення мікрофіброю, безключовий доступ, тризонний клімат-контроль, камеру, парктронік, електропривід дверей багажника, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки. Варіант Sport за 1 548 126 гривень додає проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду та акустику Harman Kardon.

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Об'єм багажника зріс до 470 л Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen T-Roc 2026 зберіг 1,4-літровий бензиновий турбомотор потужністю 150 к. с. та 8-ступінчасту автоматичну КПП Aisin. Розгін до 100 км/год займає 8,4 с, а середня витрата пального — 8,3 л на 100 км.

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