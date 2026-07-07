Скасований "Жук": яким міг бути Volkswagen Beetle другого покоління (фото)

Опубліковано рідкісні архівні фото невідомого Volkswagen Beetle другого покоління. Модель розробляли, проте серійною вона так і не стала.

Не всі знають, що зміна поколінь Volkswagen Beetle планувалася ще в 60-х роках і вже були готові прототипи нової моделі. Про них розповіли на сайті Carakoom.

Volkswagen Beetle зберіг знайомий дизайн Фото: Carakoom

Новий Volkswagen Beetle 2 (проєкт EA 97/1) почали розробляти в 1957 році під керівництвом Рудольфа Рінгеля. На той час оригінальному "Жуку" вже виповнилося 19 років і оновлення моделі назрівало.

Розробити дизайн Volkswagen Beetle запросили стиліста італійського ательє Ghia Луїджі Сегре, який уже створив стильний спорткар VW Karmann Ghia. Він підготував два прототипи, які зберегли знайому зовнішність, проте стали сучасними.

Ззаду з'явилися кілі в американському стилі Фото: Carakoom

Концепти Volkswagen Beetle були більш обтічними — без передніх крил чи підніжок, які виступали. Задні крила стали меншими та отримали кілі в американському стилі.

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Новий "Жук" планували презентувати на Франкфуртському автосалоні 1965 року, проте потім проєкт закрили. У Volkswagen вирішили, що поточна модель і так добре продається — попит на неї продовжував зростати.

Створили два різних прототипи моделі Фото: Carakoom

До того ж, саме тоді концерн Volkswagen придбав марку Audi та потрібні були кошти на її розвиток. У результаті, обмежилися черговою модернізацією Volkswagen Beetle й він із мінімальними змінами протримався на конвеєрі до 2003 року.

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