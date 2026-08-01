В Украине засветился доступный 400-сильный спорткар из Японии в ретро-стиле (фото)

В Одессе сфотографировали редкое купе Nissan Z. Спорткар с 400-сильной турбошисткой способен разогнаться до сотни за 4,7 с.

Новый Nissan Z – раритет в Украине, ведь эта модель официально у нас не представлена. Ее фотографии опубликовали на странице topcars_u.a в Instagram.

Купе оснащено 405-сильным V6 с турбонаддувом. Фото: Topcars UA

Спорткар является преемником Nissan 370Z и новейшим представителем линейки Z-Series, известной с 1969 года. Именно эта модель – для американского рынка (об этом свидетельствует форма номерных табличек). Цена Nissan Z в США стартует с $44 500.

Спорткар выдержан в ретро-стиле Фото: Topcars UA

Двухместное 4,4-метровое купе Nissan Z выдержано в ретростиле и напоминает самые первые Nissan/Datsun 240Z и 280ZX. У него характерный силуэт с длинным капотом и большим углом наклона заднего стекла. Широкая решетка радиатора сочетается с каплевидными фарами.

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В салоне ретростиль сочетается с современным цифровым щитком приборов и тачскрином. Спортивные сиденья разделены высокой консолью.

В салоне ретростиль сочетается с современными экранами

Заднеприводный спорткар Nissan Z оснащен 3,0-литровым V6 с турбонаддувом на 405 л. и 475 Нм. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Между прочим, недавно в Украине сфотографировали предшественника этой модели — купе Nissan 300ZX 80-х.

Также Фокус писал, что в Одессе засветилось раритетное американское авто 70-х исчезнувшей марки.