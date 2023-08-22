Капсула времени за $231 000: обнаружен культовый спорткар Nissan 80-х без пробега (фото)
Выпущено только 3000 Nissan Datsun 280ZX в исполнении 10th Anniversary. Спорткар выглядит как новый и даже сохранил родную резину.
В США обнаружили идеально сохраненный Nissan Datsun 280ZX 1980 года. На его одометре красуется пробег в 28 миль (69 км). Об этом сообщается на сайте Mecum.
Этот Datsun 280ZX был приобретен в 1980 году автодилером Джерри Лейном из города Баттон-Руж (штат Индиана) и 42 лет хранился в его коллекции. До 2022 года его пробег составлял всего 20 км.
Американец решил сохранить спорткар Nissan потому, что это редкая лимитированная версия 10th Anniversary, посвященная десятилетию семейства Datsun Z. Таких авто выпустили всего 3000, из которых лишь 500 получили красно-черную окраску.
Кузов и салон Datsun 280ZX в идеальном состоянии и даже резина у купе родная. После простоя спорткару пришлось заменить аккумулятор и радиатор.
Автомобиль оснащен 2,8-литровой 135-сильной шестеркой и 5-ступенчатой механической КПП. Его комплектация включает съемную крышу, магнитолу, электроприводы стеклоподъемников и кресла водителя.
Теперь у Nissan Datsun 280ZX новый владелец. Капслуа времени ушла с молотка за 231 000 долларов.
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