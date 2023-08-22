Капсула часу за $231 000: виявлено культовий спорткар Nissan 80-х без пробігу (фото)

Випущено тільки 3000 Nissan Datsun 280ZX у виконанні 10th Anniversary. Спорткар виглядає як новий і навіть зберіг рідну гуму.

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У США виявили ідеально збережений Nissan Datsun 280ZX 1980 року. На його одометрі красується пробіг у 28 миль (69 км). Про це повідомляють на сайті Mecum.

Спорткар належить до лімітованої серії 10th Anniversary Фото: Mecum

Цей Datsun 280ZX був придбаний у 1980 році автодилером Джеррі Лейном із міста Баттон-Руж (штат Індіана) і 42 роки зберігався в його колекції. До 2022 року його пробіг становив лише 20 км.

Салон спорткара ідеально зберігся Фото: Mecum

Американець вирішив зберегти спорткар Nissan тому, що це рідкісна лімітована версія 10th Anniversary, присвячена десятиріччю сімейства Datsun Z. Таких авто випустили всього 3000, з яких лише 500 отримали червоно-чорне забарвлення.

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Кузов і салон Datsun 280ZX в ідеальному стані і навіть гума у купе рідна. Після простою спорткару довелося замінити акумулятор і радіатор.

Під капотом встановлено 135-сильну шістку Фото: Mecum

Автомобіль оснащений 2,8-літровою 135-сильною шісткою і 5-ступінчастою механічною КПП. Його комплектація охоплює знімний дах, магнітолу, електроприводи склопідйомників і крісла водія.

Тепер у Nissan Datsun 280ZX новий власник. Капслуа часу пішла з молотка за 231 000 доларів.

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