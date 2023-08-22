Капсула часу за $231 000: виявлено культовий спорткар Nissan 80-х без пробігу (фото)
Випущено тільки 3000 Nissan Datsun 280ZX у виконанні 10th Anniversary. Спорткар виглядає як новий і навіть зберіг рідну гуму.
У США виявили ідеально збережений Nissan Datsun 280ZX 1980 року. На його одометрі красується пробіг у 28 миль (69 км). Про це повідомляють на сайті Mecum.
Цей Datsun 280ZX був придбаний у 1980 році автодилером Джеррі Лейном із міста Баттон-Руж (штат Індіана) і 42 роки зберігався в його колекції. До 2022 року його пробіг становив лише 20 км.
Американець вирішив зберегти спорткар Nissan тому, що це рідкісна лімітована версія 10th Anniversary, присвячена десятиріччю сімейства Datsun Z. Таких авто випустили всього 3000, з яких лише 500 отримали червоно-чорне забарвлення.
Кузов і салон Datsun 280ZX в ідеальному стані і навіть гума у купе рідна. Після простою спорткару довелося замінити акумулятор і радіатор.
Автомобіль оснащений 2,8-літровою 135-сильною шісткою і 5-ступінчастою механічною КПП. Його комплектація охоплює знімний дах, магнітолу, електроприводи склопідйомників і крісла водія.
Тепер у Nissan Datsun 280ZX новий власник. Капслуа часу пішла з молотка за 231 000 доларів.
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