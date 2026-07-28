Два зарядних роз'єми: близнюк Nissan Leaf від Mitsubishi отримав цікаву "фішку" (фото)

Новий Mitsubishi Eclipse перетвориться на електрокросовер на базі Nissan Leaf. Авто матиме два різні порти для зарядки.

Електромобіль Mitsubishi Eclipse Sportback вийде на ринок восени. Поки ж на офіційному сайті японського автовиробника потроху розкривають подробиці нової моделі.

Новий Mitsubishi Eclipse Sportback фактично є близнюком Nissan Leaf третього покоління. Як відомо, Renault, Nissan та Mitsubishi входять до альянсу та нерідко спільно створюють моделі.

Електрокар матиме два зарядних порти Фото: Mitsubishi

Зовні електрокросовер Mitsubishi Eclipse Sportback відрізняється від Nissan Leaf хіба дизайном передньої частини та бамперів. Утім, він має незвичну "фішку", якої немає у побратима — два різні зарядні роз'єми.

Зарядні порти розташовані на передніх крилах праворуч та ліворуч. Для північноамериканського ринку електрокар отримав швидкісний роз'єм NACS, який дозволяє заряджатися на станціях Tesla Supercharger струмом потужністю до 150 кВт. З іншого боку — порт SAE J1772 (Type 1) для повільної зарядки в домашніх умовах. На інших ринках зарядні роз'єми можуть різнитися.

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Також повідомляється, що новий Mitsubishi Eclipse Sportback матиме батарею ємністю 75 кВт∙год. Її запозичили в топового Nissan Leaf, який є 218-сильним та здатен подолати 604 км без підзарядки. Очевидно, характеристики Mitsubishi Eclipse будуть подібними.

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