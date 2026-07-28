Два зарядных разъема: близнец Nissan Leaf от Mitsubishi получил интересную "фишку" (фото)

Новый Mitsubishi Eclipse превратится в электрокроссовер на базе Nissan Leaf. Автомобиль будет оснащен двумя разными портами для зарядки.

Электромобиль Mitsubishi Eclipse Sportback появится на рынке осенью. А пока на официальном сайте японского автопроизводителя постепенно раскрывают подробности о новой модели.

Новый Mitsubishi Eclipse Sportback фактически является близнецом Nissan Leaf третьего поколения. Как известно, Renault, Nissan и Mitsubishi входят в альянс и нередко совместно разрабатывают модели.

Электромобиль будет оснащен двумя портами для зарядки Фото: Mitsubishi

Внешне электрокроссовер Mitsubishi Eclipse Sportback отличается от Nissan Leaf разве что дизайном передней части и бамперов. Впрочем, у него есть необычная "фишка", которой нет у его собратья — два разных зарядных разъема.

Порты для зарядки расположены на передних крыльях справа и слева. Для североамериканского рынка электромобиль получил скоростной разъем NACS, который позволяет заряжаться на станциях Tesla Supercharger током мощностью до 150 кВт. С другой стороны — разъем SAE J1772 (Type 1) для медленной зарядки в домашних условиях. На других рынках зарядные разъемы могут отличаться.

Відео дня

Важно

Маленький Pajero: Mitsubishi возродит недорогой внедорожник (фото)

Также сообщается, что новый Mitsubishi Eclipse Sportback будет оснащен аккумулятором емкостью 75 кВт∙ч. Его позаимствовали у топовой версии Nissan Leaf, мощность которой составляет 218 сил, а запас хода без подзарядки — 604 км. Очевидно, характеристики Mitsubishi Eclipse будут аналогичными.

Ранее "Фокус" рассказывал о самом дешёвом электромобиле Mitsubishi за 11 700 долларов.

Кроме того, мы сообщали, что новый Nissan Leaf получил спортивную версию.