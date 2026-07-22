В стиле Nismo: новый Nissan Leaf 2026 получил спортивную версию (фото)

Линейка Nissan Leaf третьего поколения пополнилась спортивной версией от подразделения Nismo. Электромобиль стал ярче внешне и лучше управляется.

Спортивный электрокроссовер был представлен в Японии, где он уже поступает в продажу. Цена Nissan Leaf Nismo составляет от 6 601 100 до 7 227 000 иен ($40 500 — 47 400). Подробности о новинке раскрыты на официальном сайте Nissan.

Nissan Leaf Nismo отличается обвесом и заостренным спойлером Фото: Nissan

Новый Nissan Leaf 2026 в версии Nismo можно узнать по обвесу с красными акцентами и заостренному заднему спойлеру. Кроме того, электромобиль получил 19-дюймовые диски Enkei с шинами Michelin Pilot Sport 5.

Салон отделан экокожей и алькантарой Фото: Nissan

Салон Nissan Leaf 2026 отделан экокожей и алькантарой с ярко-красными вставками. В стандартную комплектацию входят спортивные сиденья Recaro.

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Электромобиль Nissan Leaf Nismo сохранил стандартные силовые установки мощностью 177 и 218 сил с батареями емкостью 55 и 78 кВт∙ч. Более мощная версия разгоняется до 100 км/ч за 7,6 с.

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В комплектацию входят спортивные кресла Recaro Фото: Nissan

Зато ходовую часть доработали. Кроссовер Nissan Leaf Nismo получил спортивную подвеску с новыми пружинами и амортизаторами, а также специальный режим Nismo. Кроме того, перенастроили систему тормозной рекуперации.

Кстати, недавно у нового Nissan Leaf появился брат-близнец от Mitsubishi.

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