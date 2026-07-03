В Украине появился недорогой электрический седан Nissan с запасом хода более 600 км (фото)

В Украину поступил новый Nissan N7. Доступный электрический оседан отличается богато оснащен и имеет просторный багажник, а его запас хода превышает 600 км.

Электромобиль Nissan N7 2025 года привезли в Киев. Информация о новом семейном седане D-класса появилась на сайте Nextcar.

Nissan N7 отличается обтекаемым дизайном

Новый Nissan N7 — представитель нового семейства моделей китайского производства, созданных совместно с Dongfeng. Модель уже экспортируется как возрожденный Nissan Primera, однако в Украину электромобиль попал неофициально. Цена Nissan N7 на нашем рынке составляет $32 800.

Недорогая модель обладает богатым набором оборудования

4,9-метровый седан Nissan N7 отличается обтекаемым дизайном с изогнутой крышей и тонкими светодиодными фарами и задними фонарями. В салоне на приборной панели установлены два экрана, а объём багажника составляет 504 л.

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Комплектация Nissan N7 довольно богатая — бесключевой доступ, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и освещенности, камера, адаптивный круиз-контроль, набор систем безопасности, электропривод, подогрев и вентиляцию сидений.

Объем багажника Nissan N7 составляет 504 л

Электромобиль Nissan N7 2025 оснащён 272-сильным двигателем на передней оси и аккумулятором ёмкостью 73 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 635 км, а быстрая (мощностью 200 кВт) зарядка до 80% занимает 30 минут.

Кстати, в Украину также привезли мощный премиальный электрокроссовер от Honda и General Motors.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что на украинский рынок вышел флагманский электрокроссовер MG.