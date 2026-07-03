В Україні з'явився недорогий електричний седан Nissan із запасом ходу понад 600 км (фото)

В Україну приїхав новий Nissan N7. Доступний електричний седан багато оснащений і має великий багажник, а його запас ходу перевищує 600 км.

Електромобіль Nissan N7 2025 року привезли до Києва. Інформація про новий сімейний седан D-класу з'явилася на сайті Nextcar.

Nissan N7 вирізняється обтічним дизайном

Новий Nissan N7 — представник нового сімейства моделей китайського виробництва, створених спільно з Dongfeng. Модель уже експортують як відроджений Nissan Primera, проте до України електрокар потрапив неофіційно. Ціна Nissan N7 на нашому ринку становить $32 800.

Недорога модель багато оснащена

4,9-метровий седан Nissan N7 вирізняється обтічним дизайном із вигнутим дахом та тоненькими діодними фарами і ліхтарями. У салоні на передній панелі встановлено два екрани, а об'єм багажника становить 504 л.

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Комплектація Nissan N7 доволі багата — безключовий доступ, панорамний дах, двозонний клімат-контроль, датчики дощу та світла, камеру, адаптивний круїз-контроль, набір систем безпеки, електропривід, підігрів і вентиляцію сидінь.

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Об'єм багажника Nissan N7 становить 504 л

Електромобіль Nissan N7 2025 оснащений 272-сильним мотором на передній вісі та батареєю ємністю 73 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 635 км, а швидка (потужністю 200 кВт) зарядка на 80% займає 30 хвилин.

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