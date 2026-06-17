Дешевший за Duster: Nissan випустив кросовер для бездоріжжя з витратою 4 л/100 км (відео)

Доступний кросовер Nissan Kicks отримав економну гібридну модифікацію e-Power. Її можна обрати у новому позашляховому виконанні Rock Creek.

Лінійку Nissan Kicks другого покоління розширили в Японії. Ціна гібрида e-Power стартує з 2 999 700 єн ($18 700), тобто він доступніший за Duster. Подробиці новинки розкрили на сайті японського автовиробника.

Кросовер отримав пластиковий обвіс та позашляхові шини Фото: Nissan

Новий Nissan Kicks e-Power у базовому виконанні оснащений 143-сильним електромотором та 1,4-літровим бензиновим двигуном потужністю 98 к. с., який виконує роль генератора. Середня витрата пального становить 3,9 л на 100 км. У повнопривідній модифікації e-4ORCE додається ще один 68-сильний електромотор на задній вісі.

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Позашляховий кросовер Nissan Kicks Rock Creek можна відрізнити за вираженим пластиковим обвісом, захистом днища та червоним декором. Крім того, він отримав особливі колісні диски та шини з вищим профілем, а його салон оздоблений водостійкими матеріалами з контрастною червоною прострочкою.

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Салон оздобили водостійкими матеріалами Фото: Nissan

Новий Nissan Kicks Rock Creek пропонуватимуть як із переднім, так і з повним приводом. Він вийде на ринок до кінця року та коштуватиме приблизно 4-4,3 млн єн ($25 000 — 26 800).

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