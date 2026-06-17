Дешевле, чем Duster: Nissan выпустил кроссовер для бездорожья с расходом 4 л/100 км (видео)

Доступный кроссовер Nissan Kicks получил экономичную гибридную версию e-Power. Её можно выбрать в новой внедорожной комплектации Rock Creek.

В Японии расширили линейку Nissan Kicks второго поколения. Цена гибрида e-Power начинается с 2 999 700 иен ($18 700), то есть он доступнее, чем Duster. Подробности о новинке раскрыты на сайте японского автопроизводителя.

Кроссовер получил пластиковый обвес и внедорожные шины Фото: Nissan

Новый Nissan Kicks e-Power в базовой комплектации оснащен 143-сильным электродвигателем и 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 98 к. с., который выполняет роль генератора. Средний расход топлива составляет 3,9 л на 100 км. В полноприводной модификации e-4ORCE добавляется ещё один 68-сильный электродвигатель на задней оси.

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Внедорожный кроссовер Nissan Kicks Rock Creek можно отличить по выраженному пластиковому обвесу, защите днища и красному декору. Кроме того, он получил специальные колесные диски и шины с более высоким профилем, а его салон отделан водостойкими материалами с контрастной красной прострочкой.

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Салон отделан водостойкими материалами Фото: Nissan

Новый Nissan Kicks Rock Creek будет предлагаться как с передним, так и с полным приводом. Он поступит в продажу до конца года и будет стоить примерно 4–4,3 млн иен ($25 000 — 26 800).

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