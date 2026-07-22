У стилі Nismo: новий Nissan Leaf 2026 отримав спортивну версію (фото)

Лінійку Nissan Leaf третього покоління поповнив спортивний варіант від підрозділу Nismo. Електрокар став яскравішим зовні та краще керується.

Спортивний електрокросовер презентували в Японії і там він уже надходить у продаж. Ціна Nissan Leaf Nismo становить від 6 601 100 до 7 227 000 єн ($40 500 — 47 400). Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Nissan.

Nissan Leaf Nismo вирізняється обвісом і загостреним спойлером Фото: Nissan

Новий Nissan Leaf 2026 у виконанні Nismo пізнається за обвісом із червоним декором та загостреним заднім спойлером. Крім того, електрокар отримав 19-дюймові диски Enkei із шинами Michelin Pilot Sport 5.

Салон оздобили екошкірою і алькантарою Фото: Nissan

Салон Nissan Leaf 2026 оздоблений екошкірою та алькантарою з яскраво-червоними вставками. Стандартними є спортивні сидіння Recaro.

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Електромобіль Nissan Leaf Nismo зберіг стандартні силові установки на 177 та 218 сил із батареями ємністю 55 та 78 кВт∙год. Потужніший варіант розганяється до 100 км/год за 7,6 с.

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Оснащення включає спортивні крісла Recaro Фото: Nissan

Зате ходову доопрацювали. Кросовер Nissan Leaf Nismo отримав спортивну підвіску з новими пружинами й амортизаторами, а також особливий режим Nismo. Крім того, переналаштували систему гальмівної рекуперації.

До речі, нещодавно в нового Nissan Leaf з'явився брат-близнюк від Mitsubishi.

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