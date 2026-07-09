Японський "Дастер": представлено недорогий кросовер Nissan за $11 000 (фото)

Презентовано новий кросовер Nissan Tekton. Компактна модель має великий багажник і доступна у версіях потужністю до 163 к. с.

Новий Nissan Tekton дебютував в Індії, адже саме там виготовлятимуть модель. Її ціна становить від 1 049 000 рупій ($11 000). Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Модель створена на базі "Дастера" Фото: Nissan

4,35-метровий Nissan Tekton — наступник кросовера Terrano (назву Terrano повернуть рамній моделі). Як і попередник, він базується на Dacia/Renault Duster.

Спорідненість із Duster видно неозброєним оком у профіль, адже кросовер Nissan Tekton має такий же гранчастий дизайн зі схованими ручками задніх дверей та розширеними крилами. Разом із тим, передня частина витримана в дусі нового Nissan Patrol — із широкою решіткою, агресивним бампером та продовгуватими фарами. Ліхтарі з'єднані діодною смугою.

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На передній панелі встановлено два екрани Фото: Nissan

Знайомий рубаний стиль переважає і в салоні Nissan Tekton, а головна відмінність від Duster — інакше оздоблення. Кросовер отримав цифровий щиток приладів та 10,1-дюймовий тачскрін. Об'єм багажника становить 518-1789 л.

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Базова комплектація Nissan Tekton включає кондиціонер, 6 подушок безпеки, а також системи автоматичного гальмування та утримання в смузі руху. Дорожчі версії отримали панорамний дах, вентиляцію сидінь, двозонний, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, парктронік, камери кругового огляду та електропривід дверей багажника.

Об'єм багажника складає 518-1789 л Фото: Nissan

Кросовер Nissan Tekton дебютував із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (100 к. с.) та 1,3 л (163 к. с.). Середня витрата пального складає, відповідно, 5,1 та 5,4 л на 100 км. На вибір доступні 6-ступінчасті механічна або робтизована КПП.

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