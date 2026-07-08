Великий багажник і заводське ГБО: Renault показала недорогий аналог Skoda Octavia (відео)

Нова Dacia Striker офіційно дебютувала. Недорогий позашляховий універсал С-класу просторий усередині та доступний в економічних гібридних версіях.

Універсал покажуть у жовтні на автошоу в Парижі, а після цього стартують його продажі в Європі. Стартова ціна Dacia Striker складе трохи менше за 25 000 євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Renault Group.

Із моделлю Striker румунський бренд Dacia повертається в С-клас, де він не був представлений з часу припинення випуску моделі 1310 в 2004 році. Універсал стане доступнішою альтернативою Skoda Octavia Combi та Volkswagen Golf Variant.

Striker — найбільша модель Dacia Фото: Dacia

Дизайн Dacia Striker 2026

Нова Dacia Striker — недорогий універсал підвищеної прохідності. Найбільша модель румунської марки збудована на платформі CMF-B від "Дастера" та Dacia Bigster.

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Розміри Dacia Striker 2026:

довжина — 4620 мм;

ширина — 1824 мм;

висота — 1541 мм;

колісна база — 2704 мм.

Усі версії моделі є гібридами Фото: Dacia

Гранчастий дизайн Dacia Striker витриманий у дусі побратимів, але його силует стрімкіший — із вигнутим дахом та високою віконною лінією. Універсал отримав вузьку решітку радіатора і Г-подібні діодні фари та ліхтарі. Заднє скло прикрите спойлером. Нижня частина кузова захищена пластиковим обвісом, а кліренс становить 190-200 мм, залежно від версії. Стандартними є 17-дюймові диски, а в дорожчих версіях встановлено 18-дюймові колеса.

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Салон і комплектація Dacia Striker 2026

Компонування інтер'єру знайоме за Duster і Bigster, та й стиль схожий — із великою кількістю рубаних поверхонь та мініатюрним джойстиком КПП. Новий Dacia Striker отримав цифровий щиток приладів та 10,1-дюймовий тачскрін мультимедіа. У нього місткі бокс у підлокітнику та бардачок, а також є універсальні кріплення YouClip для фіксації різноманітних аксесуарів. Універсал просторий всередині, а об'єм багажника Dacia Striker становить 600 л.

У салоні переважають рубані поверхні Фото: Dacia

Базовий універсал Dacia Striker essential отримав кондиціонер, парктронік, камеру заднього виду та адаптивний круїз-контроль. Також обов'язковими є системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків та контролю втоми водія.

У топовому варіанті journey додано безключовий доступ, панорамний дах, двозонний клімат-контроль, навігацію, потужнішу аудіосистему з 6 динаміками, підігрів сидінь і керма, електроприводи водійського крісла та дверей багажника.

Універсал доволі просторий усередині Фото: Dacia

Нова Dacia Striker, характеристики

Універсал Dacia Striker 2026 дебютував у трьох гібридних модифікаціях. 1,2-літровий "м'який" гібрид розвиває 140 к. с. із переднім приводом та 150 сил — із повним. Менш потужний варіант доступний із заводським ГБО. Можна обрати 6-ступінчасті механічну КПП або робот із двома зчепленнями. Повнопривідний варіант має систему допомоги на спуску та набір режимів для різних типів бездоріжжя.

Об'єм багажника Dacia Striker складає 600 л Фото: Dacia

Повноцінний гібрид потужністю 155 к. с. отримав 1,8-літрову бензинову четвірку та пару електромоторів. Він передньопривідний та оснащений мультирежимною трансмісією, а середня витрата пального не перевищуватиме 5 л/100 км.

Між іншим, 155-сильну гібридну установку недавно отримав і Sandero. Він витрачає усього 4,2 л на 100 км.

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