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Великий багажник і заводське ГБО: Renault показала недорогий аналог Skoda Octavia (відео)

нова Dacia Striker
Dacia Striker — недорогий універсал підвищеної прохідності | Фото: Dacia

Нова Dacia Striker офіційно дебютувала. Недорогий позашляховий універсал С-класу просторий усередині та доступний в економічних гібридних версіях.

Універсал покажуть у жовтні на автошоу в Парижі, а після цього стартують його продажі в Європі. Стартова ціна Dacia Striker складе трохи менше за 25 000 євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Renault Group.

Із моделлю Striker румунський бренд Dacia повертається в С-клас, де він не був представлений з часу припинення випуску моделі 1310 в 2004 році. Універсал стане доступнішою альтернативою Skoda Octavia Combi та Volkswagen Golf Variant.

універсал Dacia Striker
Striker — найбільша модель Dacia
Фото: Dacia

Дизайн Dacia Striker 2026

Нова Dacia Striker — недорогий універсал підвищеної прохідності. Найбільша модель румунської марки збудована на платформі CMF-B від "Дастера" та Dacia Bigster.

Відео дня

Розміри Dacia Striker 2026:

  • довжина — 4620 мм;
  • ширина — 1824 мм;
  • висота — 1541 мм;
  • колісна база — 2704 мм.
Dacia Striker
Усі версії моделі є гібридами
Фото: Dacia

Гранчастий дизайн Dacia Striker витриманий у дусі побратимів, але його силует стрімкіший — із вигнутим дахом та високою віконною лінією. Універсал отримав вузьку решітку радіатора і Г-подібні діодні фари та ліхтарі. Заднє скло прикрите спойлером. Нижня частина кузова захищена пластиковим обвісом, а кліренс становить 190-200 мм, залежно від версії. Стандартними є 17-дюймові диски, а в дорожчих версіях встановлено 18-дюймові колеса.

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Салон і комплектація Dacia Striker 2026

Компонування інтер'єру знайоме за Duster і Bigster, та й стиль схожий — із великою кількістю рубаних поверхонь та мініатюрним джойстиком КПП. Новий Dacia Striker отримав цифровий щиток приладів та 10,1-дюймовий тачскрін мультимедіа. У нього місткі бокс у підлокітнику та бардачок, а також є універсальні кріплення YouClip для фіксації різноманітних аксесуарів. Універсал просторий всередині, а об'єм багажника Dacia Striker становить 600 л.

салон дачія страйкер
У салоні переважають рубані поверхні
Фото: Dacia

Базовий універсал Dacia Striker essential отримав кондиціонер, парктронік, камеру заднього виду та адаптивний круїз-контроль. Також обов'язковими є системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків та контролю втоми водія.

У топовому варіанті journey додано безключовий доступ, панорамний дах, двозонний клімат-контроль, навігацію, потужнішу аудіосистему з 6 динаміками, підігрів сидінь і керма, електроприводи водійського крісла та дверей багажника.

Салон Dacia Striker
Універсал доволі просторий усередині
Фото: Dacia

Нова Dacia Striker, характеристики

Універсал Dacia Striker 2026 дебютував у трьох гібридних модифікаціях. 1,2-літровий "м'який" гібрид розвиває 140 к. с. із переднім приводом та 150 сил — із повним. Менш потужний варіант доступний із заводським ГБО. Можна обрати 6-ступінчасті механічну КПП або робот із двома зчепленнями. Повнопривідний варіант має систему допомоги на спуску та набір режимів для різних типів бездоріжжя.

багажник дачія страйкер
Об'єм багажника Dacia Striker складає 600 л
Фото: Dacia

Повноцінний гібрид потужністю 155 к. с. отримав 1,8-літрову бензинову четвірку та пару електромоторів. Він передньопривідний та оснащений мультирежимною трансмісією, а середня витрата пального не перевищуватиме 5 л/100 км.

Між іншим, 155-сильну гібридну установку недавно отримав і Sandero. Він витрачає усього 4,2 л на 100 км.

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