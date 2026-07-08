Большой багажник и заводское ГБО: Renault показала недорогой аналог Skoda Octavia (видео)

Новая Dacia Striker официально дебютировала. Недорогой внедорожный универсал С-класса отличается просторным салоном и доступен в экономичных гибридных версиях.

Универсал представят в октябре на автосалоне в Париже, а после этого начнутся его продажи в Европе. Стартовая цена Dacia Striker составит чуть менее 25 000 евро. Подробности о новинке раскрыли на официальном сайте Renault Group.

С моделью Striker румынский бренд Dacia возвращается в С-класс, где он не был представлен со времени прекращения выпуска модели 1310 в 2004 году. Универсал станет более доступной альтернативой Skoda Octavia Combi и Volkswagen Golf Variant.

Striker — самая большая модель Dacia Фото: Dacia

Дизайн Dacia Striker 2026

Новая Dacia Striker — недорогой универсал с повышенной проходимостью. Самая большая модель румынского бренда построена на платформе CMF-B от "Дастера" и Dacia Bigster.

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Размеры Dacia Striker 2026:

длина — 4620 мм;

ширина — 1824 мм;

высота — 1541 мм;

колесная база — 2704 мм.

Все версии этой модели являются гибридами Фото: Dacia

Угловатый дизайн Dacia Striker выполнен в духе своих собратьев, но его силуэт более стремительный — с изогнутой крышей и высокой линией окон. Универсал получил узкую решетку радиатора и Г-образные светодиодные фары и задние фонари. Заднее стекло прикрыто спойлером. Нижняя часть кузова защищена пластиковым обвесом, а клиренс составляет 190–200 мм в зависимости от версии. Стандартными являются 17-дюймовые диски, а в более дорогих версиях установлены 18-дюймовые колеса.

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Салон и комплектация Dacia Striker 2026

Компоновка салона знакома по моделям Duster и Bigster, да и стиль похож — с большим количеством рубанных поверхностей и миниатюрным джойстиком КПП. Новая Dacia Striker получила цифровую приборную панель и 10,1-дюймовый сенсорный экран мультимедиа. У него есть вместительный ящик в подлокотнике и бардачок, а также универсальные крепления YouClip для фиксации различных аксессуаров. Универсал просторен внутри, а объём багажника Dacia Striker составляет 600 л.

В салоне преобладают шероховатые поверхности Фото: Dacia

Базовая версия универсала Dacia Striker essential оснащена кондиционером, парктроником, камерой заднего вида и адаптивным круиз-контролем. Также в стандартную комплектацию входят системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков и контроля усталости водителя.

В топовой версии Journey добавлены бесключевой доступ, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, навигацию, более мощную аудиосистему с 6 динамиками, подогрев сидений и рулевого колеса, электроприводы водительского сиденья и дверей багажника.

Универсал довольно просторный внутри Фото: Dacia

Новая Dacia Striker, технические характеристики

Универсал Dacia Striker 2026 дебютировал в трёх гибридных модификациях. 1,2-литровый "мягкий" гибрид развивает 140 к. с. с передним приводом и 150 сил — с полным. Менее мощный вариант доступен с заводским ГБО. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую коробку передач или автомат с двумя сцеплениями. Полноприводной вариант оснащён системой помощи при спуске и набором режимов для различных типов бездорожья.

Объем багажника Dacia Striker составляет 600 л Фото: Dacia

Полноценный гибрид мощностью 155 к. с. оснащен 1,8-литровой бензиновой четверкой и двумя электромоторами. Он имеет передний привод и оснащён мультирежимной трансмиссией, а средний расход топлива не превысит 5 л/100 км.

Кстати, гибридную установку мощностью 155 получила недавно и модель Sandero. Её расход составляет всего 4,2 л на 100 км.

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