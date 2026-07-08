Большой багажник и заводское ГБО: Renault показала недорогой аналог Skoda Octavia (видео)
Новая Dacia Striker официально дебютировала. Недорогой внедорожный универсал С-класса отличается просторным салоном и доступен в экономичных гибридных версиях.
Универсал представят в октябре на автосалоне в Париже, а после этого начнутся его продажи в Европе. Стартовая цена Dacia Striker составит чуть менее 25 000 евро. Подробности о новинке раскрыли на официальном сайте Renault Group.
С моделью Striker румынский бренд Dacia возвращается в С-класс, где он не был представлен со времени прекращения выпуска модели 1310 в 2004 году. Универсал станет более доступной альтернативой Skoda Octavia Combi и Volkswagen Golf Variant.
Дизайн Dacia Striker 2026
Новая Dacia Striker — недорогой универсал с повышенной проходимостью. Самая большая модель румынского бренда построена на платформе CMF-B от "Дастера" и Dacia Bigster.
Размеры Dacia Striker 2026:
- длина — 4620 мм;
- ширина — 1824 мм;
- высота — 1541 мм;
- колесная база — 2704 мм.
Угловатый дизайн Dacia Striker выполнен в духе своих собратьев, но его силуэт более стремительный — с изогнутой крышей и высокой линией окон. Универсал получил узкую решетку радиатора и Г-образные светодиодные фары и задние фонари. Заднее стекло прикрыто спойлером. Нижняя часть кузова защищена пластиковым обвесом, а клиренс составляет 190–200 мм в зависимости от версии. Стандартными являются 17-дюймовые диски, а в более дорогих версиях установлены 18-дюймовые колеса.Важно
Салон и комплектация Dacia Striker 2026
Компоновка салона знакома по моделям Duster и Bigster, да и стиль похож — с большим количеством рубанных поверхностей и миниатюрным джойстиком КПП. Новая Dacia Striker получила цифровую приборную панель и 10,1-дюймовый сенсорный экран мультимедиа. У него есть вместительный ящик в подлокотнике и бардачок, а также универсальные крепления YouClip для фиксации различных аксессуаров. Универсал просторен внутри, а объём багажника Dacia Striker составляет 600 л.
Базовая версия универсала Dacia Striker essential оснащена кондиционером, парктроником, камерой заднего вида и адаптивным круиз-контролем. Также в стандартную комплектацию входят системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков и контроля усталости водителя.
В топовой версии Journey добавлены бесключевой доступ, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, навигацию, более мощную аудиосистему с 6 динамиками, подогрев сидений и рулевого колеса, электроприводы водительского сиденья и дверей багажника.
Новая Dacia Striker, технические характеристики
Универсал Dacia Striker 2026 дебютировал в трёх гибридных модификациях. 1,2-литровый "мягкий" гибрид развивает 140 к. с. с передним приводом и 150 сил — с полным. Менее мощный вариант доступен с заводским ГБО. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую коробку передач или автомат с двумя сцеплениями. Полноприводной вариант оснащён системой помощи при спуске и набором режимов для различных типов бездорожья.
Полноценный гибрид мощностью 155 к. с. оснащен 1,8-литровой бензиновой четверкой и двумя электромоторами. Он имеет передний привод и оснащён мультирежимной трансмиссией, а средний расход топлива не превысит 5 л/100 км.
Кстати, гибридную установку мощностью 155 получила недавно и модель Sandero. Её расход составляет всего 4,2 л на 100 км.
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