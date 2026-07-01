На рынок выходит самый мощный Sandero в истории с расходом 4,2 л на 100 км (фото)

Sandero впервые получил гибридную версию. Она не только экономичная, но и самая мощная за всю историю модели.

Гибрид Sandero выходит на рынок ЕС, где эта модель, как известно, продается под брендом Dacia. Об этом сообщает сайт L'Argus.

Гибрид предлагается также в версии Stepway Фото: Dacia

Новая Dacia Sandero Hybrid получила 155-сильную силовую установку с 1,8-литровым бензиновым двигателем и электродвигателем, которая ранее уже предлагалась для кроссоверов Duster и Bigster. Еще никогда бюджетная модель не была столь мощной. Средний расход топлива составляет 4,2 л на 100 км, а выбросы СО2 — 96 г/км.

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Цена на Dacia Sandero 1,8 Hybrid начинается с 19 900 евро за стандартный хэтчбек и 21 400 евро — за внедорожную версию Stepway. Это один из самых недорогих гибридов на европейском рынке.

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Гибридная версия оснащена более богато, чем бензиновые версии Фото: Dacia

Гибридная версия оснащена более богато, чем бензиновые модели. Базовая комплектация Dacia Sandero Hybrid Expression включает кондиционер, круиз-контроль, парктроник, камеру, 10-дюймовый тачскрин, системы распознавания дорожных знаков и контроля усталости водителя. Самая дорогая версия Extreme (от 22 400 евро) дополнена климат-контролем, цифровой приборной панелью и контролем "слепых" зон.

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