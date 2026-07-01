На рынок выходит самый мощный Sandero в истории с расходом 4,2 л на 100 км (фото)
Sandero впервые получил гибридную версию. Она не только экономичная, но и самая мощная за всю историю модели.
Гибрид Sandero выходит на рынок ЕС, где эта модель, как известно, продается под брендом Dacia. Об этом сообщает сайт L'Argus.
Новая Dacia Sandero Hybrid получила 155-сильную силовую установку с 1,8-литровым бензиновым двигателем и электродвигателем, которая ранее уже предлагалась для кроссоверов Duster и Bigster. Еще никогда бюджетная модель не была столь мощной. Средний расход топлива составляет 4,2 л на 100 км, а выбросы СО2 — 96 г/км.Важно
Цена на Dacia Sandero 1,8 Hybrid начинается с 19 900 евро за стандартный хэтчбек и 21 400 евро — за внедорожную версию Stepway. Это один из самых недорогих гибридов на европейском рынке.
Гибридная версия оснащена более богато, чем бензиновые модели. Базовая комплектация Dacia Sandero Hybrid Expression включает кондиционер, круиз-контроль, парктроник, камеру, 10-дюймовый тачскрин, системы распознавания дорожных знаков и контроля усталости водителя. Самая дорогая версия Extreme (от 22 400 евро) дополнена климат-контролем, цифровой приборной панелью и контролем "слепых" зон.
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